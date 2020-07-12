kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.07.2020

BTC/USD

9260.75

ETH/USD

239.09

LTC/USD

44.38

НБУ 13.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес истории успеха Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США, - Forbes
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США, - Forbes

Маккензи Безос стала собственницей 25% акций компании, основанной ее мужем, после развода

12 июля 2020, 23:55
Автор:

Екатерина Белоброва
Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США, - Forbes

Бывшая жена основателя компании Amazon Джефа Безоса, Маккензи Безос стала самой богатой женщиной Америки, поскольку 25% акций, полученных ею после развода, резко выросли в цене. Об этом сообщает издание Forbes.

Так, на прошлой неделе акции выросли в цене на 10% - размер состояния Маккензи увеличился почти на $6.1 млрд и составил $62.3 млрд. Благодаря этому она обогнала в списке богатейших женщин США Элис Уолтон, дочь основателя сети супермаркетов Walmart.

При этом богатейшей женщиной мира остается наследница L`Oreal Франсуаза Беттенкур МейерсЕе состояние превышает $64 млрдАналитики считают, что акции Amazon продолжат расти - и Безос в ближайшее время может сместить Беттанкур-Майерс с лидирующей позиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джеф Безос уже несколько лет подряд занимает первые позиции в рядах богатейших людей мира, которые создали свое состояние сами. 

Amazon - это американская организация, одна из крупнейших в мире среди компаний, занимающихся продажей всевозможных товаров и услуг через сеть интернет. Также это лидер в области продаж товаром массового спроса через систему интернет-сервисов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!