Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США, - Forbes

Бывшая жена основателя компании Amazon Джефа Безоса, Маккензи Безос стала самой богатой женщиной Америки, поскольку 25% акций, полученных ею после развода, резко выросли в цене. Об этом сообщает издание Forbes.

Так, на прошлой неделе акции выросли в цене на 10% - размер состояния Маккензи увеличился почти на $6.1 млрд и составил $62.3 млрд. Благодаря этому она обогнала в списке богатейших женщин США Элис Уолтон, дочь основателя сети супермаркетов Walmart.

При этом богатейшей женщиной мира остается наследница L`Oreal Франсуаза Беттенкур Мейерс. Ее состояние превышает $64 млрд. Аналитики считают, что акции Amazon продолжат расти - и Безос в ближайшее время может сместить Беттанкур-Майерс с лидирующей позиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джеф Безос уже несколько лет подряд занимает первые позиции в рядах богатейших людей мира, которые создали свое состояние сами.

Amazon - это американская организация, одна из крупнейших в мире среди компаний, занимающихся продажей всевозможных товаров и услуг через сеть интернет. Также это лидер в области продаж товаром массового спроса через систему интернет-сервисов.



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