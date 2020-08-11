Forbes назвал самых богатых мужчин Голливуда за 2019 год

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Екатерина Белоброва
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за 2019 год. Полный список знаменитых парней указан на сайте издания.
Так, в этом году богатейшими актерами стали вовсе не обладатели солидных премий типа "Оскар", а преимущественно артисты, прославленные благодаря боевикам и комедиям.
Список возглавил Дуэйн Джонсон, который за год заработал $87,5 млн.
На второй строчке разместился Райан Рейнольдс с заработком в размере $71,5 млн.
Третье место у Марка Уолберга, получивший за участие в съемках $58 млн.
Четвёртая строчка у Бена Аффлека, заработавшего в 2019 году $55 млн.
Пятерку лидеров замкнул Вин Дизель, который заработал $54 млн.
Любимый многими чернокожий актер Уилл Смит занял лишь восьмую строку, получив $44,5 млн, а десятым по счету оказался легендарный Джекки Чан - его заработок составил $40 млн.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об истории успеха и благосостояния богатейших людей Украины.
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