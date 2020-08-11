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Forbes назвал самых богатых мужчин Голливуда за 2019 год

Как оказалось, высокий доход актера вовсе не гарантирует ему кинопремию Оскар

11 августа 2020, 17:39
Автор:

Екатерина Белоброва
Forbes назвал самых богатых мужчин Голливуда за 2019 год

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за 2019 год. Полный список знаменитых парней указан на сайте издания

Так, в этом году богатейшими актерами стали вовсе не обладатели солидных премий типа "Оскар", а преимущественно артисты, прославленные благодаря боевикам и комедиям.

Список возглавил Дуэйн Джонсон, который за год заработал $87,5 млн.

На второй строчке разместился Райан Рейнольдс с заработком в размере  $71,5 млн.

Третье место у Марка Уолберга, получивший за участие в съемках  $58 млн.

Четвёртая строчка у Бена Аффлека, заработавшего  в 2019 году $55 млн.

Пятерку лидеров замкнул  Вин Дизель, который заработал  $54 млн.

Любимый многими чернокожий актер Уилл Смит занял лишь восьмую строку, получив $44,5 млн, а десятым по счету оказался легендарный Джекки Чан - его заработок составил $40 млн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об истории успеха и благосостояния богатейших людей Украины.


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