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Грета Тунберг получила миллион евро "за вклад в гуманизм"

Деятельность экоактивистки Грета Тунберг высоко оценена в Португальском фонде Галуста Гюльбенкяна

сегодня, 19:45
Автор:

Екатерина Белоброва
Грета Тунберг получила миллион евро "за вклад в гуманизм"

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию от португальского Фонда  Галуста Гюльбенкяна в размере почти 1 млн евро за ее вклад в гуманизм. Об этом сообщает российское издание Медуза.

Издание отмечает, что девочку-подростка назвали упорной и мужественной в стремлении защитить и сохранить окружающую среду.

Сама Тунберг отметила, что передаст полученные деньги организациям по защите природы.

"Это больше денег, чем я могу себе представить, но все призовые будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые помогают людям, пострадавшим от климатического кризиса", - отметила она.

Отмечается, что первые 100 тысяч евро будут переданы проекту SOS Amazonia, который занимается сохранением амазонских лесов и помогает представителям коренного населения бороться с коронавирусом. Еще 100 тысяч евро получит проект Stop Ecocide, создатели которого добиваются признания экоцида преступлением во всем мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала TIME, что огорчило президента США Дональда Трампа.



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