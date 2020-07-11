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Илон Маск обошел Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров

Материальное состояние Илона Маска выросло более чем на 6 млрд долларов за один день

сегодня, 08:37
Автор:

Татьяна Веремеева
Илон Маск обошел Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров

Состояние главного исполнительного директора компании Tesla Inc.'s Илона Маска выросло на 6,1 млрд долл. в пятницу, после того как акции автоконцерна подскочили на 11%. Маск теперь седьмой в мире богатейший человек, он в рейтинге обошел технологических титанов Ларри Эллисона и Сергея Брина. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственный Индекс миллиардеров.

49-летний предприниматель владеет примерно пятой частью акций Tesla, которые составляют большую часть его состояния в 70,5 млрд долл. Его контрольный пакет акций Space X составляет около 15 млрд долл.

Акции производителя электромобилей в этом году выросли на 269%. Быстро растущая оценка компании помогла Ммаску получить 595 млн долл. зарплаты в начале этого года, что делает его самым высокооплачиваемым генеральным директором в США.

Маск является последним технологическим предпринимателем, который поднялся выше Баффета в рядах самых богатых людей в мире. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft Corp. и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин также обошли Оракула Омахи. Также индийский магнат Мукеш Амбани обошел Баффета на этой неделе.

Майк Новограц, менеджер по денежным средствам, который теперь управляет цифровыми валютными инвестициями Galaxy Digital Holdings Ltd., предупредил, что оценки технологических компаний становятся слишком высокими и что мелкие инвесторы должны уйти с рынка, прежде чем он рухнет.

Состояние Баффета упало в начале этой недели, когда он пожертвовал 2,9 млрд долл. в акции Berkshire Hathaway на благотворительность. 89-летний специалист с 2006 года продал акций Berkshire более чем на 37 млрд долл.

Ранее "Комментарии" писали, что Маск выразил свое недовольство Amazon после того, как писатель и бывший репортер New York Times Алекс Беренсон сказал, что техногигант отказался выставлять книгу, которую он написал, и в которой содержалась критическая информация о национальных усилиях, направленных на замедление распространения коронавируса. Беренсон запостил в Twitter скриншот с уведомлением Amazon о том, что его книга не соответствует руководящим принципам компании по публикации.


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