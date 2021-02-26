Илон Маск потерял 15 млрд долларов за день

Язык
Coinspot 26.02.2021
BTC/USD
47226.65
ETH/USD
1506.01
LTC/USD
176.73
НБУ 26.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск больше не является самым богатым
человеком в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале
недели его состояние сократилось на 15,2 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Илон Маск. Фото: Win McNamee / Getty Images
Самое большое падение акций Tesla с сентября был частично спровоцирован заявлением
Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими". Он публиковал сообщение в Twitter через две
недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 млрд
долл.
Криптовалюта, которая выросла более чем на 400% за последний год, упала во вторник
ниже 50 тыс. долларов. Акции Tesla также продолжили свое падение, сократившись на
5,2% – до 677,50 долл.
В итоге, Илон Маск потерял позиции в рейтинге богатейших людей в мире и
оказался на второй позиции с капиталом в 183,4 млрд долл. Стоит отметить, что
еще в январе состояние Маска было на уровне 210 млрд долл. Теперь основатель
компании Amazon.com Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших
людей в мире, несмотря на то, что его состояние упало на 3,7 млрд долл. – до
186,3 млрд долл. в понедельник.
Эти два миллиардера менялись местами с января, когда стоимость Tesla
колебалась. Акции выросли на целых 25% к началу 2021 года, но позже снова
обвалились. Маск ненадолго обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей в мире
после того, как компания SpaceX стала дороже на 850 млн долл. в начале этого
месяца – до 74 млрд долл., что на 60% больше, чем в августе.
Рыночная распродажа в понедельник ударила по многим сверхбогатым странам
мира. Чжун Шаньшань, самый богатый человек Азии, стал беднее на 5,1 млрд. долл.,
поскольку его компания по производству бутилированной воды упала на 4,5%. Колин
Хуан из Pinduoduo Inc., Мукеш Амбани из Reliance Industries Ltd. и Пони Ма из
Tencent Holdings Ltd. потеряли более 2,5 млрд долл. каждый.
Напомним, Илон Маск заявил о своем желании создать собственную криптовалюту. Он даже придумал ей уже название.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости