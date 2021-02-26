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Илон Маск потерял 15 млрд долларов за день

Состояние Илона Маска упало после его заявлений о переоцененности биткоина

сегодня, 19:47
Автор:

Татьяна Веремеева

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале недели его состояние сократилось на 15,2 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Илон Маск потерял 15 млрд долларов за день

Илон Маск. Фото: Win McNamee / Getty Images

Самое большое падение акций Tesla с сентября был частично спровоцирован заявлением Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими".  Он публиковал сообщение в Twitter через две недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 млрд долл.

Криптовалюта, которая выросла более чем на 400% за последний год, упала во вторник ниже 50 тыс. долларов. Акции Tesla также продолжили свое падение, сократившись на 5,2% – до 677,50 долл.

В итоге, Илон Маск потерял позиции в рейтинге богатейших людей в мире и оказался на второй позиции с капиталом в 183,4 млрд долл. Стоит отметить, что еще в январе состояние Маска было на уровне 210 млрд долл. Теперь основатель компании Amazon.com Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей в мире, несмотря на то, что его состояние упало на 3,7 млрд долл­. – до 186,3 млрд долл. в понедельник.

Эти два миллиардера менялись местами с января, когда стоимость Tesla колебалась. Акции выросли на целых 25% к началу 2021 года, но позже снова обвалились. Маск ненадолго обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей в мире после того, как компания SpaceX стала дороже на 850 млн долл. в начале этого месяца – до 74 млрд долл., что на 60% больше, чем в августе.

Рыночная распродажа в понедельник ударила по многим сверхбогатым странам мира. Чжун Шаньшань, самый богатый человек Азии, стал беднее на 5,1 млрд. долл., поскольку его компания по производству бутилированной воды упала на 4,5%. Колин Хуан из Pinduoduo Inc., Мукеш Амбани из Reliance Industries Ltd. и Пони Ма из Tencent Holdings Ltd. потеряли более 2,5 млрд долл. каждый.

Напомним, Илон Маск заявил о своем желании создать собственную криптовалюту. Он даже придумал ей уже название.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/elon-musk-loses-15-billion-in-a-day-after-bitcoin-warning
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