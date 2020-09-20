Илон Маск за неделю стал богаче на 13 млрд долларов

Еще в начале сентября, выдающийся предприниматель Илон Маск потерял место в пятерке самых богатых людей планеты из-за резкого падения акций его компании Tesla. Но за прошлую неделю, он сумел повысить свое состояние и снова подняться в престижном рейтинге. Такую информацию предоставило издание Forbes.

Илон Маск | 123ru.net

Акции компании Tesla, занимающейся производством электромобилей, резко увеличились и Илону Максу за неделю удалось приумножить свой капитал на 13 миллиардов долларов. Рост акций компании связывают с грядущим мероприятием, которое запланировано на 22 сентября. В этот день Илон Маск анонсировал очередной "переворот" от компании Tesla, а именно новые технологии и разработки бренда.

К слову, чтобы обогнать Цукерберга и занять четвертое место в списке самых богатых бизнесменов мира, Илону Маску не хватает всего полумиллиарда долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск намерен построить на Марсе "самодостаточный город". Эту идею миллиардер планирует воплотить в реальность к 2050 году.

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