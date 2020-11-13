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Как удержаться на плаву во время карантина - лайфхак от тернопольского ресторатора

Тернопольский бизнесмен переделал ресторан на церковь, а хостел на монастырь, чтобы работать без ограничений во время карантина

сегодня, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук — один из тех, кто протестует против карантина выходного дня. Он — владелец ресторана и хостела. Поэтому, чтобы удержать свой бизнес на плаву, мужчина начал искать альтернативу, и нашел. О своем выходе из ситуации Тарас написал на личной странице в Фейсбуке.

Как удержаться на плаву во время карантина - лайфхак от тернопольского ресторатора

Фото: community

Тарас со своими коллегами решил юридически зарегистрировать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени. Так он превратил ресторан на церковь, а хостел на монастырь, которые смогут работать и в течение выходных.

Предоставила такую возможность статья 35 Конституции Украины, в которой указано, что церковные учреждения могут беспрепятственно вести свою деятельность.

Теперь бизнесмен предлагает паломнические туры в Тернополь, даже на выходные.

Напомним, что с 14-го ноября в Украине начинает действовать карантин выходного дня. Такое решение предусматривает закрытие торгово-развлекательных заведений, ресторанов и кафе.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать мнение известного ресторатора, как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания.


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Источник: https://www.facebook.com/kovalli.in.ua/posts/1339502989718198
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