Как удержаться на плаву во время карантина - лайфхак от тернопольского ресторатора

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Кириєнко Анна
Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук — один из тех, кто протестует против карантина выходного дня. Он — владелец ресторана и хостела. Поэтому, чтобы удержать свой бизнес на плаву, мужчина начал искать альтернативу, и нашел. О своем выходе из ситуации Тарас написал на личной странице в Фейсбуке.
Фото: community
Тарас со своими коллегами решил юридически зарегистрировать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени. Так он превратил ресторан на церковь, а хостел на монастырь, которые смогут работать и в течение выходных.
Предоставила такую возможность статья 35 Конституции Украины, в которой указано, что церковные учреждения могут беспрепятственно вести свою деятельность.
Теперь бизнесмен предлагает паломнические туры в Тернополь, даже на выходные.
Напомним, что с 14-го ноября в Украине начинает действовать карантин выходного дня. Такое решение предусматривает закрытие торгово-развлекательных заведений, ресторанов и кафе.
Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать мнение известного ресторатора, как повлияет карантин выходного дня на заведения общественного питания.
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