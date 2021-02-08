Компания SHABO стала «Выбором страны 2020»

Чтобы получить эту награду, компаниям следует пройти анализ данных по методике Creative Corner Agency. Агентство премии "Выбор страны" изучает и исследует 49 открытых источников информации об украинских компаниях, а также финансовые показатели FinScore и MarketScore. Объективная оценка по мировым стандартам признала SHABO "Выбором страны 2020".

SHABO

Одни из главных показателей винодельческой компании – стабильно высокое качество услуг и лучшие финансово-экономические показатели в отрасли. Признание потребителями нашего продукта и работы нашей команды – главная награда, акцентируют в SHABO.

Кроме статуса "Выбор страны" свои награды получили и сотрудники компании.

" Работаю в компании 16 лет, начинал с автотранспортного цеха. Для меня SHABO – это уже давно семья, в которой удается постоянно самосовершенствоваться как отдельному специалисту и вместе реализовывать общую цель по созданию лучшего вина, которым может гордиться вся Украина, – рассказывает Виталий Задорожный, директор ООО "Агрофирма Шабо", обладатель награды "Золотые руки".

За номинацией "Выбор Страны" огромное количество историй успеха. Свои награды "Профессионал года" получили и Ольга Стоянова, ведущий специалист отдела инновационных винодельческих технологий, и Ирина Шустова, начальник службы материально-технического снабжения и логистики.

"Выбор страны 2020" – важная и радостная награда для нашей команды. Для большой команды единомышленников, благодаря которым все наши свершения и победы и стали возможными. Поэтому вдвойне приятно, когда твоих коллег отмечают наградами такого уровня. Мы 17 лет старательно работали над тем, чтобы бренд украинского вина признали в мире. И достигли этой цели – продукция SHABO получила более 600 наград на самых престижных мировых винных конкурсах. Сейчас "Выбор страны 2020" говорит нам о том, что SHABO признали и дома. А это значит, что нам удалось разрушить стереотипы о том, что "украинское вино не может конкурировать с импортным". Наш план на ближайшее будущее – продолжать формирование культуры потребления вина в нашей стране ", – говорит Юрий Шелехов, и.о. директора ООО" ПТК Шабо".





Награду "Выбор Страны" получает только одна компания в каждой номинации. Оценка агентства премии учитывает показатели прибыльности, роста прибыли, финансовой устойчивости и место компании на рынке. Анализ содержит данные Госкомстата, заказ выборки по КВЭД от аналитических агентств, ежеквартальные маркетинговые показатели и т.д.

" Создавая эту премию, мы опирались на мировой опыт. Мы исследовали работу 20 рейтинговых агентств, 9 методик исследования рынка, опросили фокус-группу из 100 компаний, которые становились лидерами рынка. Взяли лучше е , учли национальную специфику и создали премию, которая не просто отмечает достижения, но и помогает еще больше поднимать планку " , – рассказывает Руслан Лирник, генеральный директор ООО "Выбор страны".

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