Компания SHABO стала «Выбором страны 2020»

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Станислав Молчанов
Чтобы получить эту награду, компаниям следует пройти анализ данных по методике Creative Corner Agency. Агентство премии "Выбор страны" изучает и исследует 49 открытых источников информации об украинских компаниях, а также финансовые показатели FinScore и MarketScore. Объективная оценка по мировым стандартам признала SHABO "Выбором страны 2020".
SHABO
Одни из главных показателей винодельческой компании – стабильно высокое качество услуг и лучшие финансово-экономические показатели в отрасли. Признание потребителями нашего продукта и работы нашей команды – главная награда, акцентируют в SHABO.
Кроме статуса "Выбор страны" свои награды получили и сотрудники компании.
За номинацией "Выбор Страны" огромное количество историй успеха. Свои награды "Профессионал года" получили и Ольга Стоянова, ведущий специалист отдела инновационных винодельческих технологий, и Ирина Шустова, начальник службы материально-технического снабжения и логистики.
Награду "Выбор Страны" получает только одна компания в каждой номинации. Оценка агентства премии учитывает показатели прибыльности, роста прибыли, финансовой устойчивости и место компании на рынке. Анализ содержит данные Госкомстата, заказ выборки по КВЭД от аналитических агентств, ежеквартальные маркетинговые показатели и т.д.
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