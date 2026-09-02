Не просто магазин у дома: как появились японские конбини и почему их опыт актуален для Украины

Японские конбини давно перестали быть просто магазинами, где можно купить продукты по дороге домой. Это небольшие торговые точки шаговой доступности, которые совмещают продажу еды и товаров с целым набором повседневных услуг.

Магазин 7-Eleven в Сеуле, Южная Корея, 2018 год. Автор: LERK

Первые конбини появились в Японии в 1970-х годах. Одним из главных толчков стало соглашение японской компании с американской Southland Corporation, владельцем сети 7-Eleven. В 1974 году в Токио открылся первый японский магазин 7-Eleven. Уже через год одна из точек начала работать круглосуточно.

Магазин у дома как франшиза

Японские сети быстро поняли, что небольшие магазины можно масштабировать с помощью франчайзинга. Предприниматель получает бренд, стандарты работы, ассортимент и поддержку крупной сети, а сама компания контролирует логистику и развитие формата.

Например, FamilyMart открыла первый магазин в 1973 году, а первый франчайзинговый магазин появился в 1978-м. Постепенно конкуренция заставила сети предлагать покупателям гораздо больше, чем обычные продукты.

В конбини можно купить готовую еду и кофе, оплатить счета, получить посылку, воспользоваться банкоматом и другими сервисами. Магазин фактически превращается в небольшой многофункциональный пункт рядом с домом.

Почему японская модель интересна Украине

Для Украины этот опыт особенно актуален на фоне ударов по торговым объектам, складам и логистической инфраструктуре. Повреждение крупных магазинов способно оставить целые районы без привычных точек продаж.

Распределённая сеть небольших магазинов потенциально делает ритейл более гибким. Вместо зависимости от одного крупного объекта покупатель получает несколько точек рядом с домом, которые могут быстрее возобновлять работу после повреждений.

При этом украинский вариант конбини мог бы учитывать местные реалии: резервное питание, локальные поставки, пункты выдачи заказов и другие востребованные услуги.

Японский опыт показывает, что магазин у дома может быть не просто местом покупки продуктов, а частью городской инфраструктуры.

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