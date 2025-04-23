Самая молодая миллиардерша, которая сама добилась успеха: она превзошла Тейлор Свифт

Сегодня большинство молодых миллиардеров наследуют свое состояние, однако история Люси Гуо – это редкий пример самостоятельного прорыва. В 30 лет она стала самой молодой женщиной-миллиардершей в мире, достигшей этого без посторонней финансовой помощи.

Люси Гуо. Фото: Sonya Revell / The New York Post

Путь Люси Гуо к успеху начался еще со школы, где она увлеклась программированием, а затем поступила в ведущий Университет Карнеги-Меллон. Однако она бросила обучение ради участия в стипендиальной программе Питера Тиля, поощряющей молодых талантов строить бизнес.

Впоследствии Люси Гуо начала работать на платформе вопросов и ответов Quora, где познакомилась с Александром Вангом. Вместе они основали Scale AI. Это стартап, специализирующийся на маркировке данных для тренировки моделей искусственного интеллекта.

Гуо покинула компанию в 2018 году из-за разногласий с Вангом, однако ей принадлежит 5% акций. Компания недавно "взлетела" и ее капитализация достигла 25 миллиардов долларов, что на 80% больше, чем в прошлом году. Scale AI имеет контракты с правительством США и компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.

После Scale AI Люси Гуо занималась другими проектами, в частности, запустила венчурный фонд Backend Capital, инвестировала в финтех-компанию Ramp и основала Passes — платформу монетизации для создателей контента.

Состояние Люси Гуо достигло более 1,25 миллиарда долларов, что позволило ей стать самой молодой женщиной миллиардершей, которая создала себя сама. Кроме того, она стала одной из шести женщин в мире в возрасте до 40 лет, которые стали миллиардершами собственными усилиями. До Люси Гуо самой молодой миллиардершей была певица Тейлор Свифт.

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