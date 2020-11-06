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Главная Новости Бизнес истории успеха Сарай, гараж и старый склад: где зарождались мировые бренды
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Сарай, гараж и старый склад: где зарождались мировые бренды

Трудно представить, что именно в этих гаражах и сараях рождались истории успеха

сегодня, 17:12
Автор:

Павел Зинченко

Все начинают свое дело с нуля. Даже самые могущественный на даный момент компании раньше были лишь небольшой кучкой энтузиастов, которые пытались воплотить свою мечту. Их первые офисы располагались в гаражах, складах, маленьких помещениях. Только со временем гиганты расположились в новейших архитектурных зданиях, расположеных в разных уголках земного шара.

Сарай, гараж и старый склад: где зарождались мировые бренды

Harley-Davidson, 1903 год. ФОТО: boredpanda.com

Так как же выглядели офисы компаний, которые на сегодняшний день завоевали свое место под солнцем и обрели небывалые багатство и могущество? Ниже представлены раритетные фотографии, предоставленные информационным ресурсом Bored Panda. На них вы увидите помещения, в которых зарождались великие дела.


Coca-Cola, 1886 год


Samsung, 1938 год


Burger-King, 1953 год


Tiffany & Company, 1837 год


Mcdonald’s, 1940 год


Nintendo, 1889 год


Amazon, 1999


Suzuki, 1909 год


Adidas, 1949
Что не говори, впечатляющее зрелище. Не будет преувеличением сказать, что в этих маленьких помещениях творилась история. Также издание "Комментарии" расскажет о самых крупных исках против Google.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/lime/learn/2020-11-06/kak-vyiglyadeli-pervyie-ofisyi-izvestnyih-mirovyih-brendov-i-kompaniy---10-foto-kotoryie-pogruzyat-vas-v-proshloe/36023
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