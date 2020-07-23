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Главная Новости Бизнес истории успеха Tesla сообщает о рекордной прибыли, пока другие автопроизводители подсчитывают убытки из-за коронавируса
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Tesla сообщает о рекордной прибыли, пока другие автопроизводители подсчитывают убытки из-за коронавируса

Поставки автомобилей Tesla значительно сократились, но в несколько раз меньше, чем у других автопроизводителей

23 июля 2020, 23:32
Автор:

Татьяна Веремеева
Tesla сообщает о рекордной прибыли, пока другие автопроизводители подсчитывают убытки из-за коронавируса

Tesla сообщила о чистой прибыли в размере 104 миллионов долларов и операционной прибыли в размере 327 миллионов долларов, несмотря на закрытие своего завода во Фримонте (штат Калифорния) почти за половину квартала. Об этом сообщает CNN.

Прибыль в течение последних четырех кварталов дает право Tesla быть добавленной к S&P 500. Цена акций Tesla в этом году выросла более чем втрое, что делает ее самым ценным автопроизводителем в мире.

Поставки автомобилей Tesla упали на 5% в этом квартале по сравнению с прошлым годом, но гораздо меньше, чем падение на 30% или более, о котором сообщали другие автопроизводители.

Операционная маржа Tesla за последние 12 месяцев достигла почти 5%, и Tesla заявила, что ожидает дальнейшего роста.

Генеральный директор Илон Маск также объявил на встрече с инвесторами о том, что Tesla построит свою следующую Гигафабрику за пределами Остина, штат Техас. Этот объект будет использоваться для сборки электрического грузовика Tesla Semi, а также Tesla Model 3 и Tesla Model Y для восточной части США.

Ранее "Комментарии" писали, что Tesla перебирается Техас, чтобы построить свой крупнейший автосборочный завод. Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск во время объявления результатов второго квартала по производству электромобилей. Маск сказал, что уже ведутся работы по созданию участка площадью 2100 акров.


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