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ТОП-20 самых богатых людей Украины: в этом году есть очевидные изменения

По данным издания Forbes, с начала вторжения России в Украину почти все богатые украинские бизнесмены потеряли часть стоимости своего состояния. В то же время, некоторым предпринимателям удалось сохранить свои позиции, а отдельным и обогатиться

сегодня, 17:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Традиционный рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания Forbes, пишут "Комментарии". Аналитики отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022 года упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд. При этом Forbes исключил из перечня некоторых бизнесменов по ряду причин.

ТОП-20 самых богатых людей Украины: в этом году есть очевидные изменения

Война многих самых богатых украинцев сделала беднее

"Военный год значительно проредил список самых богатых. Мы собрали бизнесменов, имеющих высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его все-таки составляли. Причины разные: потеря гражданства, неурядицы и измена родины", — комментируют рейтинг аналитики. В список не вошли Игорь Коломойский, Вадим Ермолаев (потеря гражданства), Николай Удянский, Константин Григоришин, Иван Фурсин (проблемы с бизнесом), Вячеслав Богуслаев (подозрение в госизмене) и Виктор Медведчук (обвинение в госизмене).

Год активных боевых действий вследствие российской военной агрессии – не самое удачное время меряться состоянием. Многие активы лидеров рейтинга разрушены, оккупированы или повреждены. В настоящее время релокация, развитие новых логистических цепей, выход на иностранные рынки, поиск поставщиков, подрядчиков и потребителей.

Наибольшие материальные потери из-за войны понес Ринат Ахметов, который является самым богатым украинцем – он потерял 9,3 млрд долларов: повреждены металлургические, энергетические и аграрные активы, закрыт медийный бизнес "Медиа Группа Украина".

Двадцатка самых богатых людей Украины выглядит так:

1. Ринат Ахметов, владелец компаний "Метинвест" и ДТЭК. По состоянию на декабрь 2022 года Forbes оценивает его состояние в 4,4 миллиарда долларов, в то время как в феврале они оценивались в 13,7 миллиарда долларов.

2. IT-предприниматель и один из основателей компании Grammarly Максим Литвин с 2,3 миллиарда долларов. К началу войны его состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов.

3. Соучредитель Grammarly Алексей Шевченко с 2,3 миллиардами долларов. Как и Литвин, с начала войны он потерял около 1,7 миллиарда долларов.

4. Виктор Пинчук, владелец компании "Интерпайп". Его активы издание оценило в 2,2 миллиарда долларов, что на 400 миллионов меньше довоенных 2,6 миллиарда долларов.

5. Владелец металлургической компании Ferrexpo Константин Жеваго с 1,4 миллиардами долларов — до войны его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда.

6. Александр и Галина Гереги, владельцы компании "Эпицентр К". По оценке Forbes, их активы составляют 1,2 миллиарда долларов, до войны оценивались в 1,8 миллиарда.

7. Соучредитель IT-компании Revolut Влад Яценко. С начала войны оценка его состояния не изменилась и составляет 1,1 миллиарда долларов.

8. Вадим Новинский, владелец промышленно инвестиционной группы "Смарт-Холдинг". С начала войны он потерял 3,5 миллиарда долларов, по состоянию на декабрь 2022 года его активы оцениваются в миллиард долларов США.

9. Оказавшийся на девятом месте соучредитель группы "Приват" Геннадий Боголюбов за 10 месяцев полномасштабной войны обеднел ровно вдвое — до 1 миллиарда долларов.

10. Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы TAC, и "Универсал Банка". из-за войны он выбыл из рейтинга миллиардеров и сейчас имеет активов на сумму около 870 миллионов долларов, в то время как в феврале этого года его состояние оценивалось в 1,5 миллиарда долларов США.

11. Макс Поляков, основатель компании Noosphere Ventures, работающей в сфере IT и космических технологий. Его состояние аналитики Forbes оценили в 800 миллионов долларов.

12. Пятый президент и основатель корпорации Roshen Петр Порошенко, его состояние оценивается в 730 миллионов долларов. К началу войны они оценивались в сумму 1,6 млрд долларов.

13. Юрий Косюк, владелец компании МХП. Его бизнес в сфере пищевых и агротехнологий оценивается в 520 миллионов долларов, до войны — 780 миллионов.

14. Владелец компании Brursima Николай Злочевский с 500 миллионами долларов. На февраль 2022-го состояние бизнесмена оценивалось в 540 миллионов долларов США.

15. Виталий Хомутынник, владелец компании "Укрнефтебурение". Его активы Forbes оценивают в 490 миллионов долларов США. За 10 месяцев войны Хомутыннику удалось обогатиться на 25 миллионов долларов.

16. Андрей Веревский, владелец агропромышленной компании Kernel. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 400 миллионов долларов, до войны — 520 миллионов долларов.

17. IT-предприниматель, основатель SoftServe Тарас Кицмей. За 10 месяцев войны он обогатился со 190 до 360 миллионов долларов США.

18. Бизнесмен, работающий в сфере недвижимости и IT, основатель компании CIG Степан Черновецкий. Его активы оценили в 350 миллионов долларов, до войны — в 545 миллионов долларов США.

19. Александр Ярославский, основатель финансово-промышленной группы DCH, с 340 миллионами долларов. Аналитики оценивают его довоенное состояние в миллиард долларов США.

20. Александр Конотопский, основатель технологической компании Ajax Systems. Его активы оценены в 320 миллионов долларов, до войны — 340 миллионов долларов США.

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