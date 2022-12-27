ТОП-20 самых богатых людей Украины: в этом году есть очевидные изменения

Традиционный рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания Forbes, пишут "Комментарии". Аналитики отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022 года упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд. При этом Forbes исключил из перечня некоторых бизнесменов по ряду причин.



Война многих самых богатых украинцев сделала беднее

"Военный год значительно проредил список самых богатых. Мы собрали бизнесменов, имеющих высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его все-таки составляли. Причины разные: потеря гражданства, неурядицы и измена родины", — комментируют рейтинг аналитики. В список не вошли Игорь Коломойский, Вадим Ермолаев (потеря гражданства), Николай Удянский, Константин Григоришин, Иван Фурсин (проблемы с бизнесом), Вячеслав Богуслаев (подозрение в госизмене) и Виктор Медведчук (обвинение в госизмене).

Год активных боевых действий вследствие российской военной агрессии – не самое удачное время меряться состоянием. Многие активы лидеров рейтинга разрушены, оккупированы или повреждены. В настоящее время релокация, развитие новых логистических цепей, выход на иностранные рынки, поиск поставщиков, подрядчиков и потребителей.

Наибольшие материальные потери из-за войны понес Ринат Ахметов, который является самым богатым украинцем – он потерял 9,3 млрд долларов: повреждены металлургические, энергетические и аграрные активы, закрыт медийный бизнес "Медиа Группа Украина".

Двадцатка самых богатых людей Украины выглядит так:

1. Ринат Ахметов, владелец компаний "Метинвест" и ДТЭК. По состоянию на декабрь 2022 года Forbes оценивает его состояние в 4,4 миллиарда долларов, в то время как в феврале они оценивались в 13,7 миллиарда долларов.

2. IT-предприниматель и один из основателей компании Grammarly Максим Литвин с 2,3 миллиарда долларов. К началу войны его состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов.

3. Соучредитель Grammarly Алексей Шевченко с 2,3 миллиардами долларов. Как и Литвин, с начала войны он потерял около 1,7 миллиарда долларов.

4. Виктор Пинчук, владелец компании "Интерпайп". Его активы издание оценило в 2,2 миллиарда долларов, что на 400 миллионов меньше довоенных 2,6 миллиарда долларов.

5. Владелец металлургической компании Ferrexpo Константин Жеваго с 1,4 миллиардами долларов — до войны его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда.

6. Александр и Галина Гереги, владельцы компании "Эпицентр К". По оценке Forbes, их активы составляют 1,2 миллиарда долларов, до войны оценивались в 1,8 миллиарда.

7. Соучредитель IT-компании Revolut Влад Яценко. С начала войны оценка его состояния не изменилась и составляет 1,1 миллиарда долларов.

8. Вадим Новинский, владелец промышленно инвестиционной группы "Смарт-Холдинг". С начала войны он потерял 3,5 миллиарда долларов, по состоянию на декабрь 2022 года его активы оцениваются в миллиард долларов США.

9. Оказавшийся на девятом месте соучредитель группы "Приват" Геннадий Боголюбов за 10 месяцев полномасштабной войны обеднел ровно вдвое — до 1 миллиарда долларов.

10. Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы TAC, и "Универсал Банка". из-за войны он выбыл из рейтинга миллиардеров и сейчас имеет активов на сумму около 870 миллионов долларов, в то время как в феврале этого года его состояние оценивалось в 1,5 миллиарда долларов США.

11. Макс Поляков, основатель компании Noosphere Ventures, работающей в сфере IT и космических технологий. Его состояние аналитики Forbes оценили в 800 миллионов долларов.

12. Пятый президент и основатель корпорации Roshen Петр Порошенко, его состояние оценивается в 730 миллионов долларов. К началу войны они оценивались в сумму 1,6 млрд долларов.

13. Юрий Косюк, владелец компании МХП. Его бизнес в сфере пищевых и агротехнологий оценивается в 520 миллионов долларов, до войны — 780 миллионов.

14. Владелец компании Brursima Николай Злочевский с 500 миллионами долларов. На февраль 2022-го состояние бизнесмена оценивалось в 540 миллионов долларов США.

15. Виталий Хомутынник, владелец компании "Укрнефтебурение". Его активы Forbes оценивают в 490 миллионов долларов США. За 10 месяцев войны Хомутыннику удалось обогатиться на 25 миллионов долларов.

16. Андрей Веревский, владелец агропромышленной компании Kernel. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 400 миллионов долларов, до войны — 520 миллионов долларов.

17. IT-предприниматель, основатель SoftServe Тарас Кицмей. За 10 месяцев войны он обогатился со 190 до 360 миллионов долларов США.

18. Бизнесмен, работающий в сфере недвижимости и IT, основатель компании CIG Степан Черновецкий. Его активы оценили в 350 миллионов долларов, до войны — в 545 миллионов долларов США.

19. Александр Ярославский, основатель финансово-промышленной группы DCH, с 340 миллионами долларов. Аналитики оценивают его довоенное состояние в миллиард долларов США.

20. Александр Конотопский, основатель технологической компании Ajax Systems. Его активы оценены в 320 миллионов долларов, до войны — 340 миллионов долларов США.

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