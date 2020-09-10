«В школах нужны уроки предпринимательства» - владелец компании «Альянс красоты» Вадим Геращенко

Ежемесячный иллюстрированный англоязычный журнал, освещающий вопросы управления, Harvard Business Review утверждает, что средний возраст успешного стартапера - 32 года. Несмотря на такие утверждения, с каждым годом можно заметить тенденцию к "омоложению" бизнеса. Школьников и студентов уже не привлекает перспектива стать подчиненными в офисах. Они хотят работать на себя и делают для этого все возможное. Именно поэтому в школах следует как можно быстрее внедрять уроки предпринимательства. С этой инициативой выступил украинский бизнесмен и писатель Вадим Геращенко, владелец компании "Альянс красоты".



"Уже в подростковом возрасте ребенок должен понимать основные экономические процессы и главные стержни предпринимательской деятельности. Поэтому закладывать основы бизнес-мышления стоит еще на уровне школы. Если у ребенка будет базовый уровень знаний о предпринимательстве - ему не нужно будет ехать в другую страну и учиться этому, - убежден Геращенко. - Это важно для того, чтобы Украина экономически росла и имела мощный и социально сознательный бизнес-сегмент".

Это целесообразно, поскольку мир в условиях вирусной угрозы и после нее уже вряд ли вернется к предыдущим типичным экономическим правилам игры. И именно новое поколение бизнесменов получит шанс творить актуальную финансовую историю мира. В частности, местная экономика в общинах уже начинает больше ориентироваться и всячески поддерживает малый и микробизнес молодых предпринимателей. Сейчас, как утверждают в Министерстве цифровой трансформации Украины, 16% всей отечественной бизнес-сообщества - это молодые предприниматели в возрасте 18-35 лет.

Но мировая статистика время неутешительна: 80% малого бизнеса закрывается в первый год работы, 50% от остальных - через пять лет. "Все же сегодня многие молодые люди боятся начать собственное дело, поскольку не уверены в собственных силах и не понимают даже с чего начать, - считает Геращенко. - Есть идея, но нет знаний, как ее реализовать. Урок предпринимательства в школе позволяет учащимся развить креативное мышление, решать сложные проблемы, принимать правильные решения и работать в команде. В Германии, например, система школьного предпринимательства работает уже много лет", - резюмирует инициатор идеи уроков предпринимательства в школах.

Однако в Украине изменения в образовательный процесс затягиваются, а через коронавирусной болезни - многие процессы по трансформации образования вообще остановились. Поэтому могут пройти годы, пока в украинских школах введут комплексные уроки с предпринимательской деятельности, а эффект от них, соответственно, затянется на десятилетия.

Чтобы помочь решению этой проблемы, Вадим Геращенко пытается заполнить образовательный вакуум современными цифровыми инструментами, запустив в 2019 году YouTube-канал START о предпринимательстве. Это обучающие видео для молодых предпринимателей, которые хотят начать собственное дело. На канале бизнесмены делятся стратегиями достижения успеха и рассказывают о собственных ошибках и как их следует избегать.

В офлайне, Вадим Геращенко, кроме продвижения идеи введения курса предпринимательства в школах, ввел серию экономических экскурсий для школьников региона на свое предприятие. Такие визиты проходят в формате профориентационной работы и дают возможность школьникам расширить свои представления о профессии непосредственно на производстве, пообщаться со специалистами и получить информацию из первоисточников.

Напомним, в Украине назвали лучший город для ведения бизнеса.

Справка:

Вадим Геращенко, украинский предприниматель, меценат, писатель и блогер. В 2000 году совместно с женой создал компанию "Альянс красоты", которая начала деятельность по выпуску продукции на контрактной основе под частной маркой. В 2007 году инвестировал в строительство Фармацевтического научно-исследовательского центра "Альянс красоты" площадью 8000 кв. м в селе Синяк, Киевской обл. Компания "Альянс красоты" активно сотрудничает с Обществом Красного Креста и благотворительными фондами, поддерживающими бойцов АТО/ООС, передавая тонны гигиенично-косметической продукции. В 2019 году Вадим Геращенко написал в соавторстве роман "Живые. Вопреки", который занял 2-е место на" Коронации слова 2020".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!