Все о порносайте Pornhub: почему Порнхаб настолько популярен

Собрав более трех миллионов видеороликов и обширную коллекцию порнографических изображений, Pornhub является одним из самых популярных бесплатных веб-сайтов для взрослых. Мы расскажем, когда появился Порнхаб, кому принадлежит, почему сайт настолько популярен, можно ли купить акции Pornhub и какая посещаемость сайта с Украины.

Pornhub. Shutterstock.com

Когда появился Порнхаб

Платформа была запущена в 2007 году в Монреале в Канаде, и в 2010 году, приобретя значительную популярность в индустрии для взрослых, была куплена компанией Aylo (ранее MindGeek), базирующейся в Люксембурге, которая владеет рядом других сайтов с контентом для взрослых.

Популярность Pornhub

По состоянию на 2023 год платформа Pornhub оценивается в 1.5 миллиарда долларов. Благодаря структуре, аналогичной YouTube, которая позволяет пользователям загружать и монетизировать собственный контент, Pornhub продолжает расти, становясь не только самым посещаемым сайтом для взрослых, но и одной из самых предпочитаемых платформ для начинающих моделей, создающих взрослый контент.

Почему популярен Порнхаб

Популярность порносайта Pornhub объясняется несколькими факторами. Pornhub предоставляет доступ к огромному количеству порнографических материалов, что привлекает множество пользователей. Он также предоставляет разнообразие категорий и жанров, удовлетворяя различные вкусы. Также сайт активно развивался и использовал креативные маркетинговые стратегии, чтобы привлечь внимание и создать бренд. Кроме того, Pornhub предлагает большое количество бесплатного контента, что привлекает широкую аудиторию, и поддерживает различные языки, что делает его доступным для пользователей с разных стран.

Сколько стоят акции Pornhub

К сожалению, акции Pornhub пока недоступны широкой инвестиционной общественности. Ежегодные отчеты компании Pornhub и её постоянно растущая популярность сделали бы её очевидным выбором для инвестирования, если бы компания была на бирже. Тем не менее, потенциальные инвесторы всё равно могут вложиться в онлайн-индустрию для взрослых, искать альтернативные варианты и инвестировать в другие компании, которые уже торгуются на бирже.

Кто может размещать видео на Порнхаб

Для размещения видео на сайте Порнхаб, необходимо стать контент-партнером платформы. Это означает, что нужно пройти процесс регистрации и подать заявку на участие в программе контент-партнеров. После одобрения заявки, контент-партнер сможет загружать свои видео на сайт Порнхаб и зарабатывать на них. Подробности о программе для моделей и контент-партнеров можно найти на официальном сайте Порнхаб.

Кому принадлежит Порнхаб

Согласно информации, полученной журналистами Financial Times в декабре 2020 года, компания MindGeek (теперь Aylo), владеющая порносайтом Pornhub, не раскрывает полностью своих владельцев и бенефициаров. Однако журналисты опубликовали имя одного из совладельцев MindGeek, которым является Бернард Бергемар. MindGeek также управляет другими популярными порносайтами, такими как RedTube и YouPorn. Эта компания является крупнейшей в индустрии порнографии и обладает значительным влиянием в этой сфере.

Сколько посещений Порнхаб с Украины

На основе статистики, опубликованной Pornhub, Украина регулярно входит в топ-15 или топ-20 стран по количеству просмотров на сайте. В 2022 году Украина была среди 15 лидеров посещаемости и заняла пятнадцатое место. Средняя продолжительность посещения Pornhub в 2022 году составила около 9 минут 54 секунды.

Где можно узнать больше о Pornhub

"Денежный выстрел: История Pornhub" — это документальный фильм, выпущенный в 2023 году. Фильм рассказывает о пути к успеху одной из крупнейших развлекательных платформ для взрослых в мире. Фильм показывает историю создания Pornhub, рост популярности платформы и проблемы, с которыми столкнулся сайт на своем пути к успеху. Фильм исследует влияние Pornhub как на индустрию, так и на культуру в целом. Он охватывает период с момента скромного начала существования компании до ее нынешнего статуса гиганта индустрии порнографии. Фильм также глубоко анализирует недавнюю негативную реакцию на платформу и меняющиеся социальные взгляды. Кроме того, фильм затрагивает важные проблемы, связанные с контентом для взрослых.