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Актуально Алкоголь, табак и горючее: какая цена за право торговать в 2025 году

Стоимость каждой лицензии исчисляется в соответствии с размером минимальной заработной платы

26 декабря 2024, 17:11
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Стоимость лицензий на торговлю алкоголем, табачными изделиями и горючим в 2025 году будет зависеть от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года, в котором производится платеж. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Алкоголь, табак и горючее: какая цена за право торговать в 2025 году

Стоимость лицензии в 2025 году


Налоговики разъяснили:

— лицензии на торговлю горючим и его хранение (включая потребности собственного потребления или промышленной переработки), бессрочны, но плата за них осуществляется ежегодно.


— лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, предоставляются органами лицензирования по каждому месту розничной торговли заявителя.


Стоимость каждой лицензии исчисляется в соответствии с размером минимальной заработной платы, действующей на начало года. В 2025 году эта сумма составит 8000 грн.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Ровенской области лишили лицензии крупного нелегального производителя сигарет.

К слову, с возрастом наш организм становится менее способным справляться с влиянием алкоголя, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно это касается людей старше 40 лет, сообщает портал "Комментарии". Почему не стоит пить алкоголь после 40 лет: топ убедительных причин.

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Источник: https://ips.ligazakon.net/document/po240022?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons13&_ga=2.177544805.155658777.1735215010-1473150166.1735215010#_gl=1*1cwgg6q*_gcl_au*MTgyMTc3MDgzNC4xNzM1MjE1MDA5
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