Алкоголь, табак и горючее: какая цена за право торговать в 2025 году

Стоимость лицензий на торговлю алкоголем, табачными изделиями и горючим в 2025 году будет зависеть от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года, в котором производится платеж. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Стоимость лицензии в 2025 году





Налоговики разъяснили:

— лицензии на торговлю горючим и его хранение (включая потребности собственного потребления или промышленной переработки), бессрочны, но плата за них осуществляется ежегодно.





— лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, предоставляются органами лицензирования по каждому месту розничной торговли заявителя.





Стоимость каждой лицензии исчисляется в соответствии с размером минимальной заработной платы, действующей на начало года. В 2025 году эта сумма составит 8000 грн.

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