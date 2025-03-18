Цена газа для населения вырастет в разы: когда ждать платежки с заоблачными суммами

В Украине годовой тариф на природный газ для большинства населения составляет 7960 грн за 1000 кубометров. Его обещали не повышать до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого. Однако в определенных условиях цена может вырасти еще в этом году, отметил в комментарии Новости.лайв эксперт по ЖКХ и энергетике Олег Попенко.

Цена на газ

По его словам, стоимость голубого топлива может существенно увеличиться уже в 2025 году. При этом нынешний уровень цен сохранить не удастся.

"Теоретически могут и в этом году зависит от многих факторов. Но то, что тарифы на газ вырастут в ближайшие годы — это факт, я уверен", — сообщил Попенко.

Он обратил внимание на то, что в Меморандуме Украины с Международным валютным фондом предусмотрена разработка плана либерализации энергорынка. Это означает, что газовые тарифы должны стать рыночными в течение шести месяцев после завершения военного положения.

По словам Попенко, требования МВФ предусматривают повышение стоимости газа до уровня 16 000–21 000 грн. за 1000 кубометров (без НДС и платы за распределение). В то же время реальная рыночная цена может быть еще выше. Для сравнения, в соседней Молдове газ для населения стоит около 32 000 грн. за 1000 кубометров.

Эксперт подчеркнул, что ситуация может усложниться из-за возможных российских обстрелов газовой инфраструктуры, что создаст риски для отопительного сезона 2025-2026 годов. Разрушение объектов газодобычи может повлиять на поставки тепла и дополнительно отразиться на тарифах.

При этом Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете отмечает, что коммунальные тарифы будут постепенно повышать, ведь нынешний уровень является экономически необоснованным.

Ожидается, что рост цен будет вызван кризисом в энергетическом секторе и дефицитом государственного бюджета. В то же время, точные сроки и масштабы подорожания остаются неопределенными. Вероятно, постепенное приведение тарифов на экономически обоснованный уровень начнется с 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается, чтобы украинцы не платили за одну из коммунальных услуг.



