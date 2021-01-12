Цена на газ в Европе взлетела до небес: чего ожидать Украине

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Станислав Молчанов
Стоимость
природного газа на голландском хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед)
достигла отметки 21,3 евро/МВт·ч, что является рекордным показателем за
последние два года. Об этом сообщается на сайте Европейской энергетической
биржи (ЕЕХ).
Возможно, Украину ожидает подорожание газа уже в феврале. Фото: Pixabay
C начала
отопительного сезона в Украине, цены газ на европейских хабах выросли на 48% —
с 4,4 до 21,3 евро/МВт·ч.
Только за
последний месяц стоимость голубого топлива на хабе TTF возросла на 34% (с 15,93
до 21,3 евро/МВт·ч), а за первые пять дней этого года с 6 по 11 января — на 21%
(с 17,73 до 21,3 евро/МВт·ч).
Эксперты
газового рынка объясняют скачок цен на ресурс в ЕС с ухудшением погодных
условий и оттоком поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки стран
Азии. Из-за похолодания Европа значительно увеличила потребление газа. Уже в
декабре отбор ресурса из подземных хранилищ в ЕС достиг максимальных значений.
Напомним, в
Украине при формировании цен на газ используется принцип импортного паритета,
предусматривающий ценообразование по формуле "цена на европейских хабах
плюс доставка до границы". В частности, такая формула используется при
расчете базисной цены газа Оператором газотранспортной системы Украины, цены
природного газа для населения поставщиком "последней надежды" (ГК
"Нафтогаз Украины") и многих других.
Использование
импортного паритета эксперт энергетического рынка Валентин Землянский связывает
с непрозрачной схемой продажи газа, добываемого в Украине государственными
компаниями, в частности "Укргаздобычей". "Укргаздобыча"
добывает более 70% природного газа и находится под контролем НАК "Нафтогаз
Украины", но продажа добытого компанией ресурса происходит непрозрачно.
Эксперты из
Секретариата Энергетического Сообщества в ЕС неоднократно подчеркивали
обязательность прозрачной продажи добытого в Украине газа через биржу, что
позволит определять справедливую рыночную цену на газ.
По причине
привязки к импортному паритету украинцев в феврале, скорее всего, ожидает также
очередной скачок цен на газ, уверен Валентин Землянский.
Напомним,
вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил изменить подход к расчету
цены природного газа для населения и рассчитывать ее по формуле
"европейский хаб минус доставка".
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