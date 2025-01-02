Что будет с ценой газа для украинцев после прекращения транзита: заявление Нафтогаза

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Кравцев Сергей
Прекращение транзита российского "голубого топлива" через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Тарифы. Фото из открытых источников
Как отметили в пресс-службе, никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится, поскольку мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.
В компании гарантировали стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.
Отметим, утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины.
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