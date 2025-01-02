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Что будет с ценой газа для украинцев после прекращения транзита: заявление Нафтогаза

В Нафтогазе напомнили, что мораторий на повышение тарифов во время войны никто не отменял

сегодня, 14:57
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Кравцев Сергей

Прекращение транзита российского "голубого топлива" через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Что будет с ценой газа для украинцев после прекращения транзита: заявление Нафтогаза

Тарифы. Фото из открытых источников

"Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным — 7,96 гривен за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится, поскольку мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.

"Учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяем: это не скажется на благосостоянии украинских семей", — добавили в "Нафтогазе".

В компании гарантировали стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома.

Отметим, утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины. 

"В 7 утра по киевскому времени 1 января 2025 года завершило действие Соглашение о взаимодействии между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" для физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года. Соответственно, прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах", — сообщили в украинской компании.

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Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply/posts/621122913909572
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