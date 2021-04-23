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Главная Новости Бизнес тарифы Что будет с коммунальными тарифами в Украине летом: прогноз НБУ
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Что будет с коммунальными тарифами в Украине летом: прогноз НБУ

В НБУ спрогнозировали, как повысятся цены на газ, отопление и горячую воду в Украине в 2021 году

сегодня, 14:24
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине летом 2021 года цены на газ могут вырасти вдвое, а тарифы на отопление и горячую воду также будут повышаться. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Что будет с коммунальными тарифами в Украине летом: прогноз НБУ

Тарифы в Украине. Фото из открытых источников

Прогнозируется, что инфляция существенно ускорится. Это вызвано ростом мировых цен, производственных затрат и внутреннего спроса. Ожидается, что инфляция вернется к целевому диапазону 5% ± 1 п.п. в первой половине следующего года, а в этом — будет находиться на более высоком уровне.

По прогнозу Нацбанка, летом стоимость природного газа более чем вдвое превысит ценовые минимумы прошлого лета. Однако по итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней, потому что этому будет способствовать постепенное снижение цен на европейских газовых хабах в течение года, а также усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение, говорится в прогнозе НБУ, будут повышаться. Сообщается, что они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда. Повышение тарифов будет обусловлено увеличением зарплат в сфере ЖКХ и другими производственными затратами.

Напомним, в Украине с мая должны начать действовать годовые тарифы на газ. Такое решение приняла на заседании НКРЭКУ. Эксперт рассказал, сколько будет стоить газ для украинцев и как изменит газовый рынок в нашей стране введение годовых тарифов.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперты спрогнозировали повышение цен на продукты накануне Пасхи в Украине в 2021 году. Обещания правительства и заверения ритейла вряд ли смогут как-то повлиять на ситуацию.


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-kviten-2021-roku
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