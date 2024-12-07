Что происходит на энергорынке Украины: кто выигрывает от повышения тарифов

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Кравцев Сергей
Нардеп, первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко у себя в Facebook обратил внимание на интересный факт на энергорынке Украины. Из ответов НКРЭКУ, пишет нардеп, следует, что себестоимость электроэнергии от "Энергоатома" составляет где-то 1,5 грн за кВт/ч. По оценкам их финансовой отчетности выходит и вообще до 1 гривны. А последние цены продажи на рынке — где-то 5-6 грн за кВт/ч, то есть рентабельность – 250%. При том, что "Энергоатом" занимает около 65% рынка, постоянно жалуется, что ему не хватает денег и утверждает, что не он является основным бенефициаром повышения цены для населения. Кучеренко отмечает, что именно "Энергоатом" постоянно требует повышения цены для населения, хотя нынешняя цена полностью покрывает его себестоимость. НКРЭКУ и Антимонопольный комитет не реагируют. Кто же "бенефициар" от повышения тарифов на электроэнергию? О чем свидетельствует ситуация на энергорынке? "Комментарии" разбирались в теме, собрав мнения экспертов.
Энергорынок Украины. Фото из открытых источников
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что настоящая причина повышения цены – это нехватка электроэнергии и попытка таким образом минимизировать спрос, как населения, так и бизнеса.
Даниил Монин подчеркивает, пока что выглядит все так, что рынок, ремонты энергетической инфраструктуры просто переложили на население и бизнес. Это, подчеркивает экономист, тоже составляющая текущей цены.
Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук так прокомментировал ситуацию:
Эксперт говорит, если посмотреть на стоимость электроэнергии даже в разрезе европейских стран, то с уверенностью можно сказать, что у нас не самая дешёвая электроэнергия. Ее стоимость в среднем получается около 10 центов за кВт/ч.
Ярослав Романчук обратил внимание, что в той же Европе любые тарифы определяются способностью населения их оплатить.
По его словам, повышение тарифов действительно еще больше наполнит бюджет Энергоатома, но возникает вопрос: на что он потратит деньги?
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