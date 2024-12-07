Что происходит на энергорынке Украины: кто выигрывает от повышения тарифов

Нардеп, первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко у себя в Facebook обратил внимание на интересный факт на энергорынке Украины. Из ответов НКРЭКУ, пишет нардеп, следует, что себестоимость электроэнергии от "Энергоатома" составляет где-то 1,5 грн за кВт/ч. По оценкам их финансовой отчетности выходит и вообще до 1 гривны. А последние цены продажи на рынке — где-то 5-6 грн за кВт/ч, то есть рентабельность – 250%. При том, что "Энергоатом" занимает около 65% рынка, постоянно жалуется, что ему не хватает денег и утверждает, что не он является основным бенефициаром повышения цены для населения. Кучеренко отмечает, что именно "Энергоатом" постоянно требует повышения цены для населения, хотя нынешняя цена полностью покрывает его себестоимость. НКРЭКУ и Антимонопольный комитет не реагируют. Кто же "бенефициар" от повышения тарифов на электроэнергию? О чем свидетельствует ситуация на энергорынке? "Комментарии" разбирались в теме, собрав мнения экспертов.

Энергорынок Украины. Фото из открытых источников

Ситуация с ценами могла бы измениться, если бы удалось вернуть Запорожскую АЭС

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что настоящая причина повышения цены – это нехватка электроэнергии и попытка таким образом минимизировать спрос, как населения, так и бизнеса.

"Пока мы будем дефицитными – до тех пор цена на внутреннем рынке будет высокой. Если в результате переговоров нам каким-то образом сможет отойти Запорожская АЭС..., тогда ситуация резко поменяется. Дефициты уйдут... Доля Энергоатома ещё вырастет... И тогда, вероятно, рынок сможет стабилизироваться по ценам и возможно в сторону уменьшения...", – прокомментировал эксперт.

Даниил Монин подчеркивает, пока что выглядит все так, что рынок, ремонты энергетической инфраструктуры просто переложили на население и бизнес. Это, подчеркивает экономист, тоже составляющая текущей цены.

На энергорынке Украины – бардак

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук так прокомментировал ситуацию:

"Самая большая проблема на энергорынке Украины – это непрозрачность, перекрёстность субсидирование, датирование. Вот и имеем систему, которая очень запутана, ведь нет рыночных отношений, где была бы чётко определена генерация, чётко прописаны отношения с клиентами, большими корпоративными клиентами. Соответственно, в этой мутной воде вам легко навязать любое повышение тарифов".

Эксперт говорит, если посмотреть на стоимость электроэнергии даже в разрезе европейских стран, то с уверенностью можно сказать, что у нас не самая дешёвая электроэнергия. Ее стоимость в среднем получается около 10 центов за кВт/ч.

Ярослав Романчук обратил внимание, что в той же Европе любые тарифы определяются способностью населения их оплатить.

"У нас же население уже за пределом возможности оплачивать тарифы, но власть это не особо волнует. Когда речь идет о повышении тарифов, от правительства мы слышим примерно то же самое, что и по поводу того, что нужно поднимать налоги. Представители Кабмина выходят и говорят, что нам нужно повышать налоги, просто потому что нам надо. Происходит самый настоящий бардак. А ведь правительство должно задать рамки, тем более, что у них есть возможность проконсультироваться у тех людей, которые писали Энергетическую хартию Европейского Союза. Я точно знаю, что они готовы помочь провести полноценную реформу на энергорынке Украины. Но, к сожалению, всё сводится к советскому тупому: "А давайте поднимем тарифы!" и не будем думать про стратегию", – прокомментировал экономист.

По его словам, повышение тарифов действительно еще больше наполнит бюджет Энергоатома, но возникает вопрос: на что он потратит деньги?

"Одно дело, если Энергоатом будет делать проект по строительству реакторов, что по времени затянется до 10 лет. Другое дело, если мы проведём полноценную реформу с конкурирующей генерацией. В этом бизнесе могли бы помочь и американцы, и канадцы, и европейцы, и южнокорейцы. Они понимают в этом. Они могли бы помочь сделать нам хорошую конкурирующую сеть. Но категорически нельзя допустить, чтобы генерация, дистрибьюция, распределение монопольно было в одних руках в Украине", – резюмировал Ярослав Романчук.

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