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Действительно ли украинцы платят меньше всего за газ среди стран ЄС

На сколько меньше стоит газ для украинского населения по сравнению со странами Европейского Союза.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Согласно данным "Нафтогаза Украины" тариф на природный газ для населения составляет 7,96 гривны за кубометр. Портал "Комментарии" сравнил цену, которую платят украинцы и жители стран Европейского Союза, чтобы убедиться, действительно ли в Украине платят меньше за газ, чем жители ЕС.

Действительно ли украинцы платят меньше всего за газ среди стран ЄС

Украинцы платят за газ самую низкую цену среди стран ЕС. Фото из открытых источников

В Украине и ЕС используют разные шкалы для оценки потребленного газа. В Украине природный газ считают в кубометрах, тогда как в Европейском Союзе в киловатт-часах (кВт-ч). Различие составляет около 10,55 единиц. Таким образом, согласно данным Energy Map, в 2023 году украинцы платят за газ около 0,78 гривны за один кВт-ч.


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Самый дешевый газ среди членов Европейского Союза в Венгрии. Местные домохозяйства платят 1,08 грн/кВт-ч. На второй позиции по дешевизне газа разместились сербы, которые платят 1,68, а тройку лидеров замыкают хорваты – 1,83 грн/кВт-ч. Таким образом, по сравнению со странами ЕС украинцы платят наименьшую цену за газ. К примеру поляки платят за газ почти в четыре раза больше, чем украинцы — 2,93 грн/кВт-ч, а в Германии в 5,5 раза больше — 4,28 грн/кВт-ч.

5 стран ЕС с самой дешевой ценой за газ для населения:

  • — Украина – 0,78 грн/кВт-час (не является членом ЕС);
  • — Венгрия – 1,08;
  • — Сербия –1,68;
  • — Хорватия – 1,83;
  • — Словакия – 2,44;
  • – Эстония – 2,48.

По данным Energy Map, самый дорогой газ для населения среди 27 стран ЕС в Швеции. Шведы платят в 14 раз больше, чем украинцы – 11,44 гривны за кВт-ч. На втором месте оказались швейцарцы – 7,55, а тройку стран ЕС с самым дорогим газом для населения замыкают ирландцы, платящие 6,47 гривны за кВт-ч.

5 стран ЕС с самой дорогой ценой за газ для населения:

  • — Швеция – 11,44 грн/кВт-ч;
  • — Швейцария – 7,55;
  • — Ирландия – 6,47;
  • — Португалия – 5,95;
  • — Италия – 5,94.

Напомним, что правительство во время войны в Украине установило фиксированный тариф за природный газ для населения 7,96 грн за кубометр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве сочли, когда средняя зарплата в Украине будет 30 тыс. гривен в месяц.



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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 12:23

Порівняли моркву з пальцем. Спочатку порівняйте середній дохід на господарство в Україні та Європі. Тоді виявиться, що у відсотках українцї можуть до половини доходу витрачати на комірне.


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