Для украинцев готовят кардинальные изменения в оплате за эту коммунальную услугу

В Украине могут временно отменить плату за доставку природного газа для населения. Эта инициатива особенно важна для жителей сельской местности, которые в свое время самостоятельно финансировали прокладку газопроводов.

Оплата за газ

Соответствующий законопроект №13095 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его автор, депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский, предлагает освободить граждан от уплаты транспортировки и распределения газа, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

"В это горькое время власти должны позаботиться об украинских семьях, обеспечивая тепло и достаток в каждом доме", — указано в пояснительной записке.

Согласно проекту временная отмена платы будет касаться исключительно периода военного положения и еще одного года после его завершения. То есть, рано или поздно плату за доставку газа вернут, если законопроект будет все же принят Верховной Радой.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о постепенном повышении тарифов на доставку газа для оператора газотранспортной системы в 2025-2029 годах. Впрочем, следует отметить, что для бытовых потребителей тарифы останутся без изменений благодаря действующему мораторию.

Кроме того, украинцам, проживающим в многоквартирных домах, продолжат поступать дополнительные платежи за техническое обслуживание газовых систем здания, что может стоить до 1,3 тыс. грн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на фиксированную стоимость природного газа и запрет на повышение тарифов, в 2025 году украинцы получат новые счета, связанные с техническим обслуживанием газовых сетей в многоквартирных домах.





