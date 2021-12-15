Министерство энергетики инициирует принятие правительством распоряжения о введении для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

Энергетический кризис в Украине: почему ТЭС и ТЭЦ могут перевести на "золотой" газ - фото из открытых источников

Эксперты для портала "Комментарии" оценили инициативу и рассказали, почему к ней приходится прибегать.

Снижение температуры, недостаточные объемы угля на складах, переход на газ — крайне негативно отразятся на себестоимости производства электроэнергии

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает, что, скорее всего, речь идет об инициативе на случай возникновения дефицита угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

"Судя по данным Минэнерго, такая ситуация вполне может возникнуть, потому что Гидрометцентр прогнозирует, начиная со следующий недели, похолодание. И возможно, что в пиковые моменты потребления, с учетом снижения объемов импорта белорусской электроэнергии, запасов угля на отдельных ТЭС, особенно на тех, что входят в государственное Центрэнерго, может физически не хватить. Поэтому предусматривается возможность перехода на газ", – поясняет эксперт.

При этом, подчеркивает он, не совсем понятна финансовая составляющая этой инициативы. А именно – стоимости электроэнергии, которая будет в итоге реализовываться на рынок.

"По предварительным данным, компания ДТЭК говорила, что стоимость производства 1 киловатт-час (кВт-ч) с использованием газа может составлять 5,5 грн. Государственное Центрэнерго проводило подобный эксперимент около месяца назад. И у них себестоимость 1 кВт-ч вышла в 9 грн. В любом случае, снижение температуры, недостаточные объемы угля на складах, переход на газ — крайне негативно отразятся на себестоимости производства электроэнергии. А соответственно и на ценах на нее на рынке в Украине", – резюмирует Валентин Землянский.

Данная модель не будет предусматривать сверхрасхода станций за природный газ, а значит – не будет сказываться на финансовом состоянии этих предприятий, равно как не будет переводиться на платежки для потребителей

Независимый эксперт по вопросам энергетики, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский поясняет:

"Инициатива возникла из-за прогнозируемой необходимости балансирующих мощностей, которыми являются ТЭС и ТЭЦ. Учитывая дефицит угля на складах, очевидно, было принято решение обеспечить модель поставки газа для этих станций – на случай диспетчерской команды по регулированию частоты в энергосистеме. Инициатива будет предусматривать закупку газа для тепловой генерации в случаях, когда нужно оперативно покрывать пиковую потребность в электроэнергии".

То есть, акцентирует эксперт, предлагаемый механизм – это необходимое условие для включения станций в нужный для энергосистемы момент, например, утром или вечером, когда потребление резко растет.

"Данная модель не будет предусматривать сверхрасхода станций за природный газ, а значит – не будет сказываться на финансовом состоянии этих предприятий, равно как не будет переводиться на платежки для потребителей. В то же время, правительству следует предусмотреть механизм погашения долговых обязательств этих предприятий за потребленный природный газ, чтобы не обанкротить поставщиков, – отмечает Максим Билявский. – Потому что в случае потери ликвидности на рынке газа, исчезнут средства на покупку природного газа, в том числе из ЕС".

Ранее на портале "Комментарии" — нам надо молиться чтобы была теплая зима, — политик о ситуации с энергетическим кризисом.





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