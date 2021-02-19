Финансирование субсидий в феврале сократится: в чем причина

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года профинансировали в объеме 5 миллиардов грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" сегодня, 19 февраля.

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Однако для февраля, отметил глава Кабмина, понадобится меньше средств. Это связано с уменьшением цены на газ на время отопительного сезона, которое вступило в действие в феврале. Поэтому ожидается, что общая потребность в средствах в этом месяце составит на 1,5-2 миллиарда гривен меньше, чем требовала того сумма за январь.

По данным правительства, сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн является субсидиантами. А 1,8 млн — получают льготы.

"Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", — заявил с трибуны Верховной Рады Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, сообщается, что компенсацию за электроотопление получат почти 572 000 украинцев. По расчетам, средняя субсидия составит около 570 грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация с тарифами, в частности на газ, в Украине постепенно решается. Так, с февраля действует максимально предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая норма сохранится до конца отопительного сезона. По словам главы Кабмина, эта цена является справедливой и газопоставщики ее не завышают.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперт рассказал, как олигархи "делят" украинскую электроэнергию. Среди основных выгодополучателей назван Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. По словам эксперта, в зависимость от них подпадает и Нацкомиссия, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг.

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