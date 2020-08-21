kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11839.95

ETH/USD

412.55

LTC/USD

62.19

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес тарифы Как подскочат цены на газ в Украине: прогноз эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксклюзив Как подскочат цены на газ в Украине: прогноз эксперта

Эксперт рассказал, к каким ценам на газ нужно готовиться украинцам

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине тарифы на газ для населения вырастут в два раза. Об этом рассказал "Комментариям" член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом - вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн", - заявил он.

Как подскочат цены на газ в Украине: прогноз эксперта

Поэтому, говорит эксперт, украинцам не избежать повышения тарифов на газ.

"Особенно показательна ситуация с "Нафтогазом", который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м - это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену - 4500 грн. При этом газсбыты закупают газ на тех же рынках ЕС или в Украине у частных компаний. Но "Нафтогаз" полностью контролирует государственную компанию "Укргаздобыча" и газ собственной добычи. То есть, они могут предлагать более дешевую цену. Но не предлагают, а будут фактически зарабатывать на украинцах дополнительную маржу, прибыль. Поэтому где-то к таким ценам нужно готовиться народу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, при каких условиях Украина может возобновить покупку газа у России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!