Коммунальные тарифы: когда в Раде ждут отчет министров

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Наталья Некрасова
На следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины ожидает от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Кабинет министров Украины. Фото из открытых источников
Правительство должно разработать и доложить в парламенте о мерах по социальной защите наиболее уязвимых слоев населения из-за роста цен на квартплату, отметила Верещук. В частности, отчитываться перед депутатами в следующую пятницу, 18 июня, должен министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщила нардеп.
Украина уже несколько месяцев живет без кредита Международного валютного фонда, но "правительство справляется", считает парламентарий. Верещук также прокомментировала выселение чиновников из государственных дач в Конча-Заспе — как они платили за коммунальные услуги.
В начале года глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль обещал, что получатели субсидии в стране, почувствуют подорожание коммунальных тарифов. Весной в правительстве проанализировали ситуацию с новыми правилами получения государственной помощи на квартплату, которые ввели с мая этого года, и внесли коррективы по оформлению субсидий.
Напомним, Верховная Рада Украины 4 июня заслушала отчет министра социальной политики Марины Лазебной, но тему субсидий нардепы и министры не поднимали.
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