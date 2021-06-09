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Коммунальные тарифы: когда в Раде ждут отчет министров

Верховная Рада ожидает от правительства эффективную и справедливую программу по субсидиям для социально незащищенных украинцев

9 июня 2021, 11:26
Автор:

Наталья Некрасова

На следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины ожидает от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Коммунальные тарифы: когда в Раде ждут отчет министров

Кабинет министров Украины. Фото из открытых источников

Правительство должно разработать и доложить в парламенте о мерах по социальной защите наиболее уязвимых слоев населения из-за роста цен на квартплату, отметила Верещук. В частности, отчитываться перед депутатами в следующую пятницу, 18 июня, должен министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщила нардеп.

"Я очень надеюсь, что правительство выйдет уже с программой. Мы ожидаем на следующем заседании, в пятницу, в час вопросов к правительству, что господин Галущенко выйдет с программой и предложит, как сделать так, чтобы наши самые незащищенные люди чувствовали опеку и попечительство государства, а те, кто могут заплатить, — действительно это делали", — сказала Верещук.

Украина уже несколько месяцев живет без кредита Международного валютного фонда, но "правительство справляется", считает парламентарий. Верещук также прокомментировала выселение чиновников из государственных дач в Конча-Заспе — как они платили за коммунальные услуги.

"Есть такие, кто не платил, и есть миллионные долги. Теперь уже Государственное управление делами должно заниматься этим вопросом предметно: будут ли это иски в суд, или это будет какая-то договоренность или мировое соглашение, но в любом случае платить должны все. А так получается, что пенсионеры являются самыми ответственными, а те, кто может себе позволить, они еще и отлынивают, более того — еще и рассчитывают на субсидию, пытаясь каким-то образом найти лазейки", — рассказала Верещук.

В начале года глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль обещал, что получатели субсидии в стране, почувствуют подорожание коммунальных тарифов. Весной в правительстве проанализировали ситуацию с новыми правилами получения государственной помощи на квартплату, которые ввели с мая этого года, и внесли коррективы по оформлению субсидий.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 июня заслушала отчет министра социальной политики Марины Лазебной, но тему субсидий нардепы и министры не поднимали.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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