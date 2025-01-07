4,32 грн не предел? Нардеп рассказал, стоит ли украинцам ждать роста тарифов на свет

В Украине пока не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Правительство расширило список категорий граждан, которые могут получать электроэнергию по льготным тарифам.

Тарифы на свет. Фото: 24 Канал

"В настоящее время рыночная стоимость электрической энергии составляет 7-8 грн за киловатт, и хотя энергетические компании частично не получают ожидаемую прибыль, они продают электроэнергию как государственным, так и частным предприятиям, что позволяет покрывать затраты на производство и обеспечивает прибыль", — пояснил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

Он также отметил, что с 1 января этого года правительство расширило категории граждан, которые могут получать электрическую энергию по льготным условиям. В частности, это владельцы больших многоквартирных домов без газовых поставок или с проблемами с теплоснабжением. Согласно новым изменениям, жильцы таких домов могут платить 2,64 грн. за киловатт электроэнергии до конца апреля 2025 года. Также для тех, кто использует двухзонный счетчик, будет действовать ночной тариф — 1,32 грн за киловатт. Такие тарифы также распространяются на держателей электрических котлов, уточнил нардеп.

Кабинет Министров принял постановление №632 от 31 мая 2024 года, устанавливающее единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн за кВт∙ч для всех жителей Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко, подтвердил, что тарифы на электроэнергию не будут изменяться до 30 апреля 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с начала 2025 года в Одессе вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 24 декабря 2024 года определяет, что изменения коснутся всех категорий потребителей, кроме населения. Стоимость для бытовых потребителей останется неизменной на уровне тарифов, действовавших на 24 февраля 2022 года.