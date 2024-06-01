Можно ли было избежать повышения тарифа на свет: что происходит с энергетикой Украины

После масштабных российских ударов по украинской энергетике, убыток от которых составляет более миллиарда долларов, власти от разговоров о необходимости повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей перешли к конкретным шагам. Правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" повышение тарифа, а также состояние в украинской энергетике.

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

Нет связи между повышением тарифов и необходимостью восстановления энергоинфраструктуры

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко говорит, что он вообще не видит связи между повышением тарифов и необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"У нас только в фонде восстановления энергетической инфраструктуры 482 млн евро, ЕИБ выделил 300 млн евро, есть деньги ЕБРР. Денег более, чем достаточно для восстановления, главное, чтобы мы успевали их осваивать", – считает эксперт.

По его словам, деньги от повышения тарифов пойдут в первую очередь на расчёты с инвесторами в зелёную энергетику, где долги составляют 25 млрд гривен, и для пополнения государственного бюджета, где Энергоатом будет выполнять роль налоговой инспекции.

Повышение цен на электроэнергию откладывать дальше было невозможно

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Действительно, повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей откладывать дальше было невозможно. В настоящее время электрическая энергия реализуется бытовым потребителям ниже уровня себестоимости ее генерации на государственных предприятиях Энергоатом, Укрэнерго и Центрэнерго".

И это при том, уточнил эксперт, что очень нужны средства на проведение текущих ремонтных работ, когда нужны средства на закупку оборудования, материалов, оборудования для этих же работ. Кроме как от потребителей нужные средства получить невозможно.

"Следует при этом подчеркнуть, что поднятие цен на электрическую энергию для бытовых потребителей направлено именно на формирование оборотных средств. Этих средств недостаточно для того, чтобы обеспечить восстановление тех энергообъектов, которые были повреждены во время весенних ракетных атак Российской Федерации. Для этого должны быть предусмотрены средства Кабинета Министров Украины, из других источников, в частности, из Фонда помощи, созданного государствами-союзниками Украины и предназначенного именно для финансирования работ по восстановлению поврежденных объектов критической энергетической инфраструктуры Украины", – отметил Геннадий Рябцев.

Он уточнил, несмотря на то, что оценки ущерба, нанесенного украинской энергетике достигают 1 миллиарда долларов, Кабмин пока выделил около 7,5 миллиарда гривен на соответствующие работы. Это значит, обращает внимание эксперт, что в полном объеме восстановить энергетику до начала отопительного сезона не удастся.

"Из тех 8 ГВт, которые были потеряны, в лучшем случае можно будет восстановить около 2 ГВт. Что касается импорта, то его в лучшем случае удастся увеличить с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Это значит, что очень важна сейчас инициатива на местах, инициатива органов местного самоуправления, возобновление работы небольших энергетических объектов, ранее функционировавших при каждом промышленном предприятии. Очень важно государственно-частное партнерство, в рамках которого частный инвестор вкладывает средства в строительство малых электростанций, а органы местного самоуправления обеспечивают это предприятие заказами на генерацию электрической, тепловой энергии. Если на местном уровне не обеспечить энергетическую автономность как можно большего количества населенных пунктов, территориальных общин, районов в городах, то обеспечить в полном объеме потребителей Украины электрической тепловой энергией в следующем отопительном сезоне не удастся. Поэтому сейчас очень важно рациональное использование энергии, обеспечение энергетической автономности в как можно большем объеме и активные ремонтные работы на энергетических объектах Украины", – подытожил Геннадий Рябцев.

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