На каждом кубометре берут 10 гривен отката, - Тимошенко о подорожании газа на 50%

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Елизавета Черных
ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа "Месячный" на 50% до 11,94 грн/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой. В компании отметили, что подключение к этому тарифному плану происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.
Юлия Тимошенко - фото из открытых источников
Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа, передает корреспондент издания "Комментарии".
Нардеп также подчеркнула, что повышение цены на газ сразу повлечет за собой увеличение цен в магазинах, отразится на работе городского транспорта и на стоимости электроэнергии.
Тимошенко также добавила, что на "Часе вопросов к правительству" фракция "Батькивщина" потребует немедленной отмены решения, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы повышать стоимость газа.
Ранее портал "Комментарии" писал, будет ли Украина участвовать в транзите российского газа.
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