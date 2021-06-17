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На каждом кубометре берут 10 гривен отката, - Тимошенко о подорожании газа на 50%

По словам народной избранницы, новый тариф на газ для населения недопустим

сегодня, 15:30
Автор:

Елизавета Черных

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" увеличила цену на газ для населения в рамках тарифа "Месячный" на 50% до 11,94 грн/куб. м на июнь по сравнению с годовой ценой. В компании отметили, что подключение к этому тарифному плану происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.

На каждом кубометре берут 10 гривен отката, - Тимошенко о подорожании газа на 50%

Юлия Тимошенко - фото из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым подобное повышение стоимости газа, передает корреспондент издания "Комментарии".

"Появилась шоковая новость не только для граждан Украины, но и для политиков, потому что раньше они об этом не знали и не слышали. Дело в том, что сегодня НАК "Нафтогаз" сообщил, что с 1 июня цены на газ дорожают на 50%. Летом такого даже нельзя представить. Стоимость, которую они объявили, — это 11,94 гривен за кубометр газа, считайте 12 гривен.
Господин Витренко, который по представлению правительства шел в НАК "Нафтогаз", утверждал, что установит реальные и справедливые цены на газ в стране, и говорил, что на украинский газ цена равна 2,30 гривны за кубометр. Теперь под его руководством "Нафтогаз" объявил новую цену в 11,94 гривны.
Вы понимаете, что это такое? Это значит, что если 2,30 гривны, а реально продают за 12 гривен, то на каждом кубическом метре берут 10 гривен отката. Где взять столько совести и безнравственности, чтобы предлагать бедной стране такое повышение цен на газ?" — возмутилась Тимошенко.

Нардеп также подчеркнула, что повышение цены на газ сразу повлечет за собой увеличение цен в магазинах, отразится на работе городского транспорта и на стоимости электроэнергии.

"Практически запустили огромный круг инфляции в стране, подняв одномоментно цены на газ на 50% с 1 июня", — говорит народная избранница.

Тимошенко также добавила, что на "Часе вопросов к правительству" фракция "Батькивщина" потребует немедленной отмены решения, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы повышать стоимость газа.

Ранее портал "Комментарии" писал, будет ли Украина участвовать в транзите российского газа.



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Источник: https://comments.ua/
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