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Главная Новости Бизнес тарифы «Нафтогаз» повысил месячную стоимость газа: сколько заплатим в сентябре
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«Нафтогаз» повысил месячную стоимость газа: сколько заплатим в сентябре

За кубометр газа в сентябре украинцы заплатят на 22 копейки дороже, чем в августе

сегодня, 16:39
Автор:

Вечканова Елена

Начало осени редко требует от людей быть слишком внимательными к теме отопительного сезона, однако цены на газ уже начали колебаться. Так, по информации национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в сентябре 2021 года тариф, который предполагает помесячную оплату, вырастет на 22 копейки.

«Нафтогаз» повысил месячную стоимость газа: сколько заплатим в сентябре

"Нафтогаз Украины" повысил месячный тариф на сентябрь. Фото из открытых источников

Как отмечают представители компании на официальном веб-сайте, конечная стоимость кубометра голубого топлива для украинских потребителей составит 12 гривен. Отметим, что в августе помесячный тариф составлял 11,78 гривен. К слову, он был на 1,35 гривен ниже, нежели украинцы платили в июле.

«Нафтогаз» повысил месячную стоимость газа: сколько заплатим в сентябре - фото 2

При этом следует подчеркнуть, что для тех пользователей, которые оформили договора на круглогодичное потребление газа, цена по-прежнему не изменится. Такие домовладения все так же будут получать газ по 7,96 гривен.

Напомним, что "Нафтогаз" является в нашей стране "поставщиком последней надежды". Это значит, что именно к этой компании переходят все пользователи, предыдущий поставщик которых по различным причинам исчез с рынка жилищно-коммунальных услуг. Это может произойти как в случае банкротства последнего, так и принудительного лишения лицензии за определенные нарушения.

К слову, ранее "Комментарии" сообщали, что житель города Чернигова самовольно решил провести акцию протеста у здания местной компании, которая занимается продажей и поставками газа. Если бы не полиция, черниговчанин совершил бы самосожжение. В чем причина подобного отчаянного поступка, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, изменится ли ситуация с транзитом российского газа в Европу после того, как истечет срок контракта в конце 2024 года. Что об этом думают наши эксперты, ищите в нашей публикации.


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Источник: https://gas.ua/uk/home/slr#block_PageBlockSteps8118
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