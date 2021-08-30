«Нафтогаз» повысил месячную стоимость газа: сколько заплатим в сентябре

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Вечканова Елена
Начало осени
редко требует от людей быть слишком внимательными к теме отопительного сезона,
однако цены на газ уже начали колебаться. Так, по информации национальной акционерной
компании "Нафтогаз Украины", в сентябре 2021 года тариф, который предполагает помесячную
оплату, вырастет на 22 копейки.
"Нафтогаз Украины" повысил месячный тариф на сентябрь. Фото из открытых источников
Как отмечают представители компании на официальном веб-сайте, конечная стоимость кубометра голубого топлива для украинских потребителей составит 12 гривен. Отметим, что в августе помесячный тариф составлял 11,78 гривен. К слову, он был на 1,35 гривен ниже, нежели украинцы платили в июле.
При этом следует
подчеркнуть, что для тех пользователей, которые оформили договора на круглогодичное
потребление газа, цена по-прежнему не изменится. Такие домовладения все так же будут получать газ по 7,96 гривен.
Напомним, что "Нафтогаз" является в нашей стране "поставщиком последней надежды".
Это значит, что именно к этой компании переходят все пользователи, предыдущий
поставщик которых по различным причинам исчез с рынка жилищно-коммунальных
услуг. Это может произойти как в случае банкротства последнего, так и принудительного
лишения лицензии за определенные нарушения.
К слову, ранее "Комментарии" сообщали, что житель города Чернигова самовольно решил провести акцию протеста у здания местной компании, которая занимается продажей и поставками газа. Если бы не полиция, черниговчанин совершил бы самосожжение. В чем причина подобного отчаянного поступка, читайте в нашем материале.
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