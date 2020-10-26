Нафтогаз прогнозирует подорожание газа

С началом отопительного сезона растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Об этом сообщает "Нафтогаз" в Facebok.

По данным компании, буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%. Поэтому было решено пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Теперь она составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше чем месяцем ранее.

"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", — говорится в сообщении.

Как ранее писали "Комментарии", консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 составил 11,5 млрд гривен. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что такие колоссальные убытки связанные со снижением спроса и цен на энергоресурсы в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. А вот бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко набросился на недавнего коллегу с критикой. Эксперты объяснили, в чем причины убытков и какие будут последствия.

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