kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13128.30

ETH/USD

401.18

LTC/USD

57.19

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес тарифы Нафтогаз прогнозирует подорожание газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Нафтогаз прогнозирует подорожание газа

Известно, как выросли цены производителей тепла в октябре

сегодня, 16:59
Автор:

Таисия Ерохина

С началом отопительного сезона растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Об этом сообщает "Нафтогаз" в Facebok.

Нафтогаз прогнозирует подорожание газа

По данным компании, буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%. Поэтому было решено пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Теперь она составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше чем месяцем ранее.

"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", — говорится в сообщении.

Как ранее писали "Комментарии", консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 составил 11,5 млрд гривен. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что такие колоссальные убытки связанные со снижением спроса и цен на энергоресурсы в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. А вот бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко набросился на недавнего коллегу с критикой. Эксперты объяснили, в чем причины убытков и какие будут последствия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ