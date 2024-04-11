Наперекор Зеленскому: новый глава НКРЭКУ готовит повышение тарифов на все, кроме газа

В Украине продолжаются обсуждения коммунальных тарифов. Мораторий на их повышение распространяется только на газ, отопление и горячую воду до окончания действия военного положения. Поэтому на остальные услуги тарифы будут расти. Об этом говорят аналитики, эксперты, и этот тезис публично продвигает недавно назначенный новый глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. При этом происходит это в виде "прогнозов" и без конкретики, поскольку очевидно, что окончательное решение по тарифам будет зависеть от позиции главы государства Владимира Зеленского. Поскольку в прошлом году именно его вмешательство уже заблокировало однажды инициативу НКРЭКУ по росту стоимости водоснабжения для населения.



Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Фото из открытых источников

Так, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, тарифы на электроэнергию для населения планируют повысить летом.

"У нас стоимость света только неурегулированная для населения. Все остальные сферы — это рынок. Общая рыночная стоимость света за киловатт должна составлять 7 гривен — это если учитывать тариф на распределение, тариф на передачу, НДС и прочее", — отметил эксперт.

Попенко подчеркивает, разрушенные российскими атаками объекты энергосистемы у нас граждане восстанавливают за свои средства, в то время как в других странах деньги на это выделяют из бюджетов.

"Если и дальше будут такие проблемы, для ремонта они видят, что нужно поднимать тарифы на электроэнергию. И в среднем они планируют поднять где-то до 3,5 грн", — говорит Олег Попенко.

О намерениях повысить тарифы на электроэнергию высказались на днях и сам глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. В комментарии для СМИ он не исключил отказ от системы ПСО с 1 мая 2024 года, по которой компенсация тарифов для населения происходит на средства от доходов НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

“Будут либо изменения, либо продолжение ПСО относительно населения в существующем варианте… Если изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно сказать позже”, – сказал Тарасюк.

На следующий день, правда, пресс-служба НКРЭКУ попыталась оправдать своего руководителя и сообщила, что "Ему (Тарасюку – ред.) неизвестно о планах изменения режима ПСО с 1 мая и возможности изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ". В то же время конкретного опровержения намерений Тарасюка повышать тарифы от НКРЭКУ не последовало до сих пор.

Что касается водоснабжения, то с ними больше ясности. Фактически сразу после назначения Тарасюка на должность, на сайте НКРЭКУ появились проекты решений о росте тарифов на водоснабжение более чем на 12% в апреле, и еще на 14% — в июле.

Тогда председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко уточнял, что повышение коснется таких городов, как: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.

Это уже второй раз, как НКРЭКУ пытается повысить расценки на воду. Прошлым же летом подобную инициативу Регулятора прекратил лично президент Владимир Зеленский, назвав ее "позорной и непрофессиональной".

Напомним, что Валерий Тарасюк в статусе председателя вернулся в НКРЭКУ в марте 2024 года. Хотя в 2022-м он был уволен с этой должности по результатам негативных результатов мониторинга деятельности Регулятора. Кабмин тогда установил нарушения и принятие руководством НКРЭКУ незаконных решений, в частности, по урегулированию ценовых дисбалансов. Через два года Тарасюк вернулся путем "тайного избрания". И все его инициативы по пересмотру тарифной политики не в пользу украинцев – тоже.