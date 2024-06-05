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Нардеп рассказал, на какие коммунальные услуги поднимут тарифы после электричества

После удорожания электроэнергии в Украине поднимут тарифы и на другие коммунальные услуги, считает депутат Ярослав Железняк.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что после поднятия цен на электроэнергию, следующим станет отопление. По его словам, в Украине тарифы ниже рыночных, и население их все равно платит налогами, субсидиями или платежками.

Нардеп рассказал, на какие коммунальные услуги поднимут тарифы после электричества

В Украине поднимут тарифы на коммунальные услуги. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в интервью NV рассказал, что Верховная Рада в начале войны проголосовала за "популистический закон о моратории на повышение тарифов". Однако, по его словам, парламент внес правки, частично отменяющие этот мораторий, поэтому в Украине можно ожидать новых "сюрпризов" относительно поднятия тарифов.

"Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", – считает Железняк.

Нардеп указывает, что не знает, будет ли такое решение принято с нового отопительного сезона. Однако отметил, что субсидии будут перечислены по новому тарифу. Кроме того, Железняк объясняет, что в Украине тарифы не рыночные, и их нельзя приравнять к минимальной заработной плате.

"О тарифах, они не являются рыночными. Ошибочная дискуссия приравнивать к минимальной заработной плате. Это то же, что говорить, что у нас должны быть айфоны дешевле или автомобили. К сожалению, оно так не работает. У нас действительно более низкие тарифы", — говорит депутат.

Также Железняк отмечает, что украинцы все равно вынуждены платить за коммунальные услуги рыночные цены, несмотря на несоответствие тарифов.

"Мы их платим либо налогами из бюджета, как субсидии, либо в ценах продуктов, которые покупаем у бизнеса, либо прямо по платежкам. И здесь мне больше всего нравится прямо по платежке, потому что я буду экономить. Я выключаю освещение, стараюсь купить какие-то энергосберегающие приборы и тому подобное", — объясняет Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, поддерживают ли украинцы повышение цены на электроэнергию.

Также "Комментарии" писали о том, сколько ГВт энергии уничтожила Россия в Украине.



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