Нардеп рассказал, на какие коммунальные услуги поднимут тарифы после электричества

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что после поднятия цен на электроэнергию, следующим станет отопление. По его словам, в Украине тарифы ниже рыночных, и население их все равно платит налогами, субсидиями или платежками.
В Украине поднимут тарифы на коммунальные услуги. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк в интервью NV рассказал, что Верховная Рада в начале войны проголосовала за "популистический закон о моратории на повышение тарифов". Однако, по его словам, парламент внес правки, частично отменяющие этот мораторий, поэтому в Украине можно ожидать новых "сюрпризов" относительно поднятия тарифов.
Нардеп указывает, что не знает, будет ли такое решение принято с нового отопительного сезона. Однако отметил, что субсидии будут перечислены по новому тарифу. Кроме того, Железняк объясняет, что в Украине тарифы не рыночные, и их нельзя приравнять к минимальной заработной плате.
Также Железняк отмечает, что украинцы все равно вынуждены платить за коммунальные услуги рыночные цены, несмотря на несоответствие тарифов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, который показал, поддерживают ли украинцы повышение цены на электроэнергию.
Также "Комментарии" писали о том, сколько ГВт энергии уничтожила Россия в Украине.
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