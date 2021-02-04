Подорожание коммунальных услуг на оккупированном Донбассе: названы причины

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (Отдельный районы Донецкой и Луганской областей – ОРДЛО) начиная с 1 февраля выросли все тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Также известно, что проводится реорганизация ряда крупных предприятий – они выводятся из-под управления Внешторгсервиса (структура, осуществлявшая внешнее управление над наиболее перспективными объектами и отраслями промышленности; ей якобы управлял беглый украинский олигарх Сергей Курченко) и становятся т.н. "государственными предприятиями". "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, о чём говорят эти процессы и ведет ли Кремль на Донбассе какую-то новую игру.



Тарифы в ОРДЛО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Новые административные задачи

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что вряд ли стоит искать в происходящем какие-то игры Кремля, заговоры и так далее. По его мнению, повышение тарифов и переформатирование промышленности в ОРДЛО связаны с административными задачами, которые пытаются решить на тех территориях.

"В части Донбасса, которая находится не под контролем украинского правительства, проживает около 3,5 миллиона человек. Ресурсы – истощены. Та экономическая модель, которую предложили российские кураторы после введения Украиной экономической блокады 2017 года, показа себя неэффективной", – отмечает Энрике Менендес.

По его словам, ОРДЛО зависит от РФ примерно на 90%. Согласно данным росСМИ, примерно 2 млрд долл. из карманов российских налогоплательщиков ежегодно уходят на поддержку квазиобразований. Без ощутимой отдачи.

"Сейчас задание российских кураторов – поменять экономическую модель управления ОРДЛО. С этим и связаны все изменения", – считает Энрике Менендес.

Ничего нового не происходит

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев также не связывает происходящие в ОРДЛО изменения с какой-то игрой Кремля.

"Скорее это всё – попытка сшить несшиваемое, – говорит он. – Организовать какие либо рыночные правила игры на территории ОРДЛО невозможно. Конкуренция на этих т.н. "рынках" никогда не будет совершенной. Логичным выглядит превращение регулирования на крупных предприятиях в непосредственное управление им. Это неизбежно для любых территорий, которые не являются государствами и не в состоянии вести самостоятельной экономической политики".

Комментируя повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, Геннадий Рябцев отмечает, что любое подобное хозяйство способно работать рентабельно лишь при большом количестве клиентов, модернизации и так далее.

"В противном случае даже на минимальную прибыль бизнесу, который работает в этой сфере, рассчитывать не стоит, – подчеркивает эксперт. – О прибылях сотрудников сферы ЖКХ на оккупированных территориях говорить не приходится. Там сети в катастрофическом состоянии, но без поддержания их хотя бы в минимально действующем состоянии нельзя обойтись. Вода, электроэнергия, тепло должны стабильно подаваться. Учитывая, что Кремль, согласно ряду сообщения в СМИ, сократил финансирование ОРДЛО, единственным выходом является повышение тарифов. И переложение убытков на плечи потребителей".

Ранее "Комментарии" писали, что боевики на Донбассе готовят несовершеннолетних для участия в боевых действиях.

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