Повысят ли цены на электроэнергию: министр энергетики дал окончательный ответ

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с международными партнерами обсуждалась тема повышения электроэнергии для населения. Однако, по словам министра, в этом отопительном сезоне тариф для населения останется без изменений.

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Во время заседания правительства в Верховной Раде Герман Галущенко прокомментировал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в этом году. По его словам, Украина получает беспрецедентную помощь в сфере энергетики от международных партнеров, от самого оборудования до средств на его закупки. Однако некоторые партнеры требуют пересмотра тарифов.

"В тех дискуссиях, которые мы ведем, с МВФ, с другими, они подталкивают нас снять прайс-кепы (предельные цены на рынке электроэнергии), что соответственно повлияет на ценообразование на рынке для бизнеса, повысить тариф", – сказал Галущенко.

Несмотря на это, министр энергетики отметил, что правительство не планирует повышать тарифы для населения.

"На сегодняшний день тариф, который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем его увеличивать. Это мы говорим о тарифе для населения. По тем расчетам, которые мы видим по факту введения тарифа, он дает возможность балансировать", — сказал министр.

По вопросу тарифообразования на газ, по словам Галущенко, "изменений не произошло, тариф остался".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат рассказал, стоит ли украинцам ожидать роста тарифов на свет в этом году.

Также "Комментарии" писали, что на рынке электроэнергии прогнозируют новый "схематоз": очередная возможность воровать миллиарды.