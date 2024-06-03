Правительство повысило тарифы на электроэнергию: поддерживают ли такое решение украинцы

31 мая правительство приняло решение поднять тарифы на эклектику для населения с 1 июня на 60%, таким образом, для украинцев цена на свет выросла до 4,32 грн/кВт-час. Компания Active Group провела социологические исследования, в котором спросила об отношении украинцев к повышению цены на электроэнергию.



Отношение украинцев к повышению тарифов на свет. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 29,4% украинцев считают, что повышение тарифов на свет не приведет к улучшению ситуации в энергетике. Однако 2,9% считают, что улучшение будет в ближайшее время, 6,9% — через год, а 51,2% видят улучшение ситуации из-за увеличения цены на электричество в далеком будущем.

Также Active Group спросили, поддержали бы украинцы повышение тарифов на свет, чтобы ускорить восстановление энергосистемы. 5,5% украинцев однозначно поддержали такое решение, еще 18,7% указали, что скорее поддерживают повышение цен на свет.

Однозначно против роста цены на электроэнергию выступили 42,6% опрошенных, а еще 26,6% указали, что скорее не поддерживают такое решение правительства.





Поддерживают ли украинцы повышение цен на свет. Опрос Active Group



Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тарифы не покрывают себестоимость производства электроэнергии, поэтому цену нужно поднять. Народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук указал, что цены на свет нужно увеличить из-за критической ситуации в энергетике, возникшей в результате российских ударов.

Тем не менее, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что повышение цены на электроэнергию не заставит население экономить, а лишь приведет к увеличению долгов за коммунальные услуги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли было избежать повышения цены на свет в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что нужно сделать Украине, чтобы пережить российские атаки на энергосистему.