Сколько будет стоять электроэнергия для украинцев с 1 апреля 2025 года

Согласно постановлению Кабинета Министров №632 от 31.05.2024, базовый тариф на электроэнергию для населения остается неизменным до 30 апреля 2025 года – 4,32 грн за кВтч. Это правило действует для всех категорий потребителей, включая жильцов многоквартирных домов, частных домов, общежитий и т.д.

Тариф на электроэнергию. Фото из открытых источников

Льготные условия для электроотопления. Для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, действуют специальные тарифы до 30 апреля 2025: до 2000 кВт·ч в месяц – 2,64 грн/кВт·час. После превышения лимита – 4,32 грн/кВтч за избыток.

Двухзонные счетчики

Потребители с двухзонными счетчиками могут воспользоваться пониженным ночным тарифом (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВтч.

Для владельцев трехзонных счетчиков действуют следующие ставки: 23:00–07:00 (ночной) — 1,728 грн/кВтч.

7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 (полупиковый) — 4,34 грн/кВтч.

8:00–11:00, 20:00–22:00 (пиковый) — 6,48 грн/кВтч.

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