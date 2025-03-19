Стало известно, когда могут отменить мораторий на повышение цен на тепло и горячую воду

Пересмотр цен на газ для населения возможен только в направлении понижения, поскольку действующий мораторий запрещает их повышение. В то же время, существует вероятность отмены этого ограничения, отмечает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Отопление

По его словам, в нормативных документах предусмотрен пункт, касающийся отмены моратория на тарифы на тепло и горячую воду. Если этот вопрос будет рассматриваться, вероятно, решение будет принято ближе к концу года.

"И здесь возникает действительно большой вопрос: отмена будет касаться только горячей воды или отношений на рынке природного газа? Если это затронет природный газ, очевидно, путь к пересмотру поставщиками коммерческих предложений будет открыт", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, если речь идет о монопольном поставщике газа для населения, резких изменений во время отопительного сезона не ожидается. По прогнозам эксперта, правительство, скорее всего, продолжит действие постановления о специальных обязанностях для входящих в группу "Нафтогаз" компаний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине годовой тариф на природный газ для большинства населения составляет 7960 грн за 1000 кубометров. Его обещали не повышать до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого. Однако в определенных условиях цена может вырасти еще в этом году, отметил эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко. По его словам, стоимость голубого топлива может существенно увеличиться уже в 2025 году. При этом нынешний уровень цен сохранить не удастся.



