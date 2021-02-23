Стало известно, отменят ли "двойные платежки" за газ в Украине

В Украине могут отменить так называемые двойные платежки за газ, чтобы граждане оплачивали газ и распределение по одной квитанции. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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По его словам, в министерстве работают над переходом на одну платежку за газ и распределение.

"При этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", — отметил Витренко.

Таких изменений, отмечает глава Минэнерго, требуют многочисленные запросы потребителей.

Кроме того, сообщается, что планируют ввести ограничения наценки монополистов на розничном рынке и усовершенствовать работу оптового рынка. В частности по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании. По словам Витренко, такой шаг для потребителей означает уменьшение цен.

Также министерство предлагает изменить принципы формирования тарифов. Как пишет Витренко, потребители должны быть уверены в том, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей. Деньги, как говорится в сообщении главы Минэнерго, следует вкладывать в повышение качества и надежности поставок газа, тепла и электроэнергии.

Напомним, в правительстве рассказали, ждать ли украинцам новых цен на газ. Пока что, с февраля, действует максимально предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая норма сохранится до конца отопительного сезона. По словам главы Кабмина, цена является справедливой и газопоставщики ее не завышают. Тариф на распределение снизили до 1,79 грн 13 компаний.

Как сообщалось ранее, финансирование субсидий в феврале сократится. На это есть причина.

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