Стоимость доставки газа вырастет на 80%

Национальной комиссией, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг было утверждено повышение тарифов на доставку газа с 1 января 2021 года. Сообщается, что среднее повышение будет равняться 80 процентам.

ФОТО: Из открытых источников

В ведомстве также отметили, что повышение тарифов ожидает клиентов 20 областных газораспределительных компаний. Для некоторые из них цена за доставку газа может повыситься в три раза.

Так, Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Однако, комиссия также определила облгазы, для которых тарифы будут снижены: Спектргаз – на 3% (с 3,28 гривны за кубометр до 3,18 грн за куб газа), ЗАО НГХП Сера – на 15% (с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр).

В ведомстве сообщили, что в течение десяти дней, все, кто желает, может высказать регулятору свои предложения по поводу проекта повышения цены на доставку газа.

Напомним, что ранее в Нафтогазе утверждали, что цена на газ для украинцев в декабре не будет изменена, а останется на уровне ноябрьских тарифов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, в каких странах постсоветского пространства самые высокие тарифы на электроэнергию.

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