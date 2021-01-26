Тарифный геноцид: компенсирует ли власть новые тарифы

Премьер Денис Шмыгаль сегодня, 26 января, выступил на заседании Рады касательно стремительного роста тарифов и возможных компенсаций, которые правительство и парламент могут предложить гражданам, которые получат за январь шокирующие платежки. Как могут компенсировать эти тарифные удары и какова возможная реакция общества — об этом, а также об ответственности за "тарифный геноцид" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Ситуация может закончиться досрочными выборами"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний подчеркивает: "Судя по позиции Шмыгаля, людей продолжат обворовывать. Ничего конкретного сегодня в парламенте он не сказал. Пообещал лишь, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. А за январь, мол, гражданам не будут начислять пеню за несвоевременно оплаченные счета. То же, что тарифы задрали без всяких оснований, а теперь лишь чуть припустят, он, похоже, считает нормой".

Эксперт уверен, что нужно обязательно разобраться с Нафтогазом.

"Он закупил в украинские хранилища, за государственные деньги, летом газ по 3,5 за куб. А зимой продает тот же газ за 7 грн. Это называется спекуляция. Следует разогнать и набсовет, и вообще Нафтогаз, который ничего не производит, а занимается спекуляциями, — говорит Тарас Загородний. – Некоторые неолиберальные "товарищи" рассказывают о важности рынка газа. Но забывают, что рынок должен опираться на четкие правила, реальную конкуренцию и платежеспособность населения. А у нас тарифы, которые берут "с потолка", превратили в какой-то новый налог".

Кроме газа нужно разобраться и с играми на рынке электроэнергии, считает Тарас Загородний.

"Там тоже влупили тарифы без компенсаций, без внятных объяснений. Лоббисты продвинули сверхтарифы на "зеленую энергетику". Частные инвесторы поднимают здесь отличные деньги, ничего фактически не делая", — подчеркивает эксперт.

По его словам, власть испугалась активности людей, которые массово вышли на протесты против тарифного геноцида. И даже приносили вчера, в день рождения Зеленского, платежки к Офису президента. Но, похоже, отмечает Тарас Загородний, власти не поняли, что играют с огнем.

"Они что-то лепечут о том, что снизят тарифы на 30%. Но до этого ведь задрали на 70-100%! К тому же, никто за январь, похоже, ничего компенсировать не будет. Да и вообще власти, видимо, не собираются как-то кардинально решать ситуацию с тарифами, монополистами, коррупцией. Тех, кто думает, что можно в очередной раз обойтись обещаниями, ждет серьезная встряска. Качать ситуацию будут. Протесты будут. И нас вполне могут ждать досрочные выборы", — прогнозирует Тарас Загородний.

"Сама система оплат за ЖКУ неправильна"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук не исключает, что деньги на компенсацию найдут. Увеличат, к примеру, расходы бюджета на субсидии за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О такой возможности – с соответствующим обращением правительства в парламент – уже заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, напомнив, что на сегодня на выплаты субсидий выделено 36,6 млрд грн.

"Но дело в том, что вся модель, по которой мы платим за ЖКУ — неправильна априори. Не должны ни государство, ни граждане сталкиваться с ситуацией, когда есть прыжки цен на ресурсы, которые носят сезонный характер. Должен быть механизм, который сделает подобные удары по потребителю невозможными, — подчеркивает эксперт. – Следует прописать в законе, что поставщики газа и тепла населению должны закупать его в период, когда он стоит дешевле всего. А именно — во 2-м квартале. Должны быть соответствующие лицензионные требования. И тариф, который утверждается раз в год, исходя из средней цены 2-го квартала".

Борис Кушнирук считает, что можно брать за основу среднюю цену газа на европейских хабах (Амстердам, Дюссельдорф). По его словам, даже с учетом транспортировки и хранения, цена такого газа, купленного весной-летом, будет в разы дешевле, чем зимой. Что, соответственно, отразиться в платежках.

"Если поставщики не обеспечили таких условий, их следует лишать лицензии, — уверен эксперт. — И искать других поставщиков, в том числе поставщика последней надежды, функции которого мог бы взять на себя НАК Нафтогаз. Чтобы дела невозможной ситуацию "ой, у нас цена зимой поднялась, потому мы вам поднимаем цену!". Одно дело, когда ресурса потребляется больше, а потому платить приходится больше. Другое, когда за одинаковый объем потребленного ресурса мы переплачиваем в два-три раза".

Также Борис Кушнирук считает, что следует установить средний платеж за месяц. Отталкиваясь всё от тех же цен второго квартала. Чтобы абонплата не устраивала американские горки: летом всё более-менее, а зимой – кошмар.

"Так мы не только решим проблему пиковых цен, но и значительно сократим число субсидиантов, — поясняет эксперт. — Нужно будет лишь контролировать, чтобы поставщики (облгазы, теплокоммунэнерго, а также облгазпоставщики, отвечающие за газорспределительные сети) закупали всё во втором квартале. Но у нас не хотят работать с минимальной маржой. Наши рынки монополизированы и криминализированы. Потому систему менять не хотят, ведь она открывает фантастические возможности для коррупции, откатов и так далее".

По мнению Бориса Кушнирука, в Раде члены правительства и нардепы будут и дальше рвать на себе сорочки, обвиняя друг друга в играх с тарифами. А на самом деле ничего не делая, чтобы сломать нынешнюю систему – совокупность коррупции и некомпетенции.

"В феврале, когда принесут платежки за январь, украинцы охнут, — предупреждает эксперт. – Но компенсируют (если компенсируют) далеко не всё и далеко не всем. Учитывая, что коррупционную составляющую в играх с тарифами доказать сложно, можно говорить о политической ответственности. Ее, по идее, должны нести чиновники, члены правительства и парламента. Но традиционно понесет ответственность за всё население, которое приводит таких людей во власть".

Как сообщал портал "Комментарии", украинские поставщики бытового газа для потребителей начали публиковать цены на голубое топливо на февраль 2021 года, 26 января все поставщики должны опубликовать стоимость газа на февраль, об этом сообщили на странице общественного центра "ГазПравда" в Facebook.





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