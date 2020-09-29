Тарифы на коммунальные услуги: сколько они еще будут расти

"Комментарии" узнали у экспертов, сколько еще будет продолжаться рост тарифов на коммунальные услуги и как этим могут воспользоваться политики накануне местных выборов.

"Скорее всего, повышение цен на электроэнергию для население еще будет"

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква значительного роста цен на газ от текущего уровня не ожидает.

"Цены в Европе сейчас стабилизировались. Запасы в хранилищах на высоком уровне и погода теплая, – поясняет он. – После скачка цен в сентябре, цены всё равно находятся на уровне ниже прошлого года. Учитывая, что цена газа является определяющим фактором для цен на тепло, то тарифы на тепло тоже будут ниже".

По словам эксперта, по электроэнергии в этом году повышение вряд ли будет, несмотря на то, что оно давно уже назрело.

"Скорее всего, повышение цен на электроэнергию для населения будет или в начале следующего года, или после окончания отопительного сезона – в следующем году", – прогнозирует Денис Саква.

"Украина скована обязательствами перед МВФ"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко уверен, что первое существенное отягощение украинские домохозяйства почувствуют, получив платежки в ноябре.

"Именно тогда в них отобразится начало отопительного сезона, которое затронет половину октября, – поясняет эксперт. – Частные дома – за счет увеличения потребления газа, который в сентябре подорожал в полтора раза. Этот трек продолжиться, поскольку мы вошли сезон больших цен, а ПСО (спецобязательства, которые позволяли правительству регулировать цены – ред.) больше не действует".

Централизованное отопление, которые в тарифе отражает 80-85% стоимости голубого топлива, также пойдет вверх, предупреждает Игорь Чаленко.

"Если в прошлом году правительство нашло способ откорректировать в сторону снижения до трети тарифа, то в этом году мы скованы обязательствами, взятыми перед МВФ. Также негативным фактором является уменьшение социальной защиты за счет увеличение порога для получения субсидий домохозяйствами с 15% общего дохода, которые тратятся на коммуналку, до 20%", – отмечает руководитель ЦАС.

Он обращает внимание, что уже сегодня расходная часть в бюджете, заложенная на субсидии, по разным оценкам, отвечает лишь половине от потребностей. Это подтверждает и недостаточное погашение долгов за коммунальные услуги в неотопительный период, которые по последним данным Госстата составляют более 55 млрд грн.

Игорь Чаленко подчеркивает: "Вполне вероятно, что оппозиционные к нынешней власти политики будут активно играть на теме тарифов. Они это делают уже сейчас. Сразу вспоминаются "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Перемога Пальчевского". Но стоит учесть, что тема ЖКХ не вошла в ТОП-5 вопросов, которые беспокоят украинцев в разрезе местных властей (опрос группы "Рейтинг" в сентябре). Потому в этом плане власти откровенно повезло".

Эксперт отмечает, что "полный комплект" от повышения цен на коммуналку граждане ощутят немного позднее, получив платежки уже в феврале.

"С начала 2021 года перестанет действовать ПСО на электроэнергию, также подорожает производство холодной воды. Постепенно украинцев переводят на рыночные отношения в соответствующей сфере. С другой стороны, потребители имеют полное законное право требовать соответствующего качества коммунальных услуг", – говорит Игорь Чаленко.

"Народ просто пугают"

Артем Петренко, эксперт Института развития инноваций, призывает граждан Украины аккуратно относиться к распространяемым в СМИ сообщениям. Он подчеркивает, что в последние годы внутренние и внешние силы всё чаще используют важные для населения темы для раскачивания ситуации. В том числе — тему повышения цен на коммунальные услуги.

"Народ просто пугают, пытаются вызвать недоверие к собственным властям. У наших олигархов и иностранных манипуляторов цель одна – расширение своего влияния на Украину, – уверен эксперт. – Сегодня это особенно заметно. Яркий пример – недавний фейк о повышении тарифов на электроэнергию с октября. В то же время, эти тарифы в Украине не повышались с 2017 года. И пока — ниже, чем у ряда наших соседей. При этом, несмотря на огромные проблемы на энергетическом рынке Украины, было принято решение не повышать цены для населения".

Что касается цен на газ, то в ближайшие месяцы также не стоит ожидать их повышения, считает Артем Петренко. Он подчеркивает, что мировые цены пока не превышали уровня конца прошлого года. Небольшое повышение возможно только в следующем году. И то, это будет зависеть от динамики мировых цен.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, каких платежек стоит ждать накануне местных выборов.





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