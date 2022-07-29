Тарифы на тепло заморожены: о чем говорит такое решение – почему это важно

Тарифы на тепло для населения в Украине не будут повышать, пока действует военное положение и еще полгода после его окончания. Соответствующий законопроект в целом поддержали 260 голосами нардепы Верховной Рады в пятницу, 29 июля. Эксперты проанализировали это решение для издания "Комментарии".

Тарифы. Фото из открытых источников

Возможно, стоило бы продумать некие совместные компенсационные меры, а не только надеяться на международных партнеров

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отмечает:

"Решение Рады – абсолютно справедливое. У бытовых потребителей сейчас физически нет денег, чтобы оплачивать даже имеющиеся тарифы. Не говоря уже об их повышении".

Правда эксперта смущает заложенная в законе норма, что разницу тарифов коммунальщикам будут покрывать из госбюджета за счет помощи от международных партнеров.

"А, если этой помощи не будет? Что мы тогда будем делать? – вопрошает Олег Попенко. – Возможно, стоило бы продумать некие совместные компенсационные меры. Частично за деньги партнеров, частично – местные бюджеты, частично – областной и государственный. Такой микс бюджетов для погашения возможной разницы между рыночными тарифами и теми, какое установило государство".

При этом, по словам эксперта, задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 1 января составляла около 83 млрд грн. А сейчас, вполне вероятно, превышает 120 млрд.

"Но следует отметить, что в таких крупных городах Донецкой области как Мариуполь, Краматорск, Славянск, а также обцентры Николаевской и Харьковской областей, платежи за ЖКУ составляли не более 10%. В средней части Украины – 50-60%. На западе Украины в начале войны также было 50-60% платежей, а сейчас там подтянулись до 80%. В этом ракурсе и можно составить картину о том, какая сейчас задолженность", – констатирует Олег Попенко.

Аналогичное решение следует принять касательно тарифов на электроэнергию

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь напоминает, что на фоне войны у нас стремительно выросло число незащищенных слоев населения. Многие потеряли работу, все семейные бюджеты резко сократились. Так что принято абсолютно логичное решение, подчеркивает он.

"В условиях серьезного энергетического кризиса, в который погружаются сейчас все страны, в условиях роста цен на энергоносители, воюющая Украина, с крайне ослабленной экономикой, с потерями рабочих мест, должна изыскивать из получаемой из-за рубежа макроэкономической помощи средства на поддержку социального сектора. Самого чувствительно. Наиболее подверженного колебаниям цен", – считает Руслан Соболь.

Он уверен, что, если бы тарифы повысились, мы бы просто столкнулись с тотальными неплатежами и горячей социальной повесткой.

"Так что решение нацелено еще и на успокоение информационного поля внутри социального сектора. Где шла постоянная раскачка в стиле "нас ждет холодная зима, голод, мы всё умрем" и так далее. Потому такой ход Рады – в каком-то роде политический, нацеленный на стабилизацию информационного поля в данном ракурсе", – акцентирует эксперт.

По его словам, в сегодняшнем решении парламента речь идет о заморозке поднятия тарифов на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также на услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой.

"Считаю, что аналогичное решение следует принять касательно тарифов на электроэнергию (свет). У нас хватает своих мощностей для производства данного энергоресурса. Мы даже продаем его за рубеж. И на внутреннем рынке тарифы должны быть максимально лояльными", – заявляет Руслан Соболь.

Стратегия компенсации высокой стоимости энергоресурсов через предоставления гражданам дотаций является бесперспективной и лишь оттягивающей решение самой проблемы

По мнению экономического эксперта, координатора гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрея Гарната, экономика военного времени периодически требует применения ручного директивного управления – для обеспечения быстрой реакции на изменившуюся ситуацию или упреждения прогнозируемых вызовов.

"Одной из наиболее проблемных статей расходов домохозяйств, – поясняет эксперт, – является оплата за отопление (тепловую энергию), цена на которую плохо коррелирует со средним доходом граждан в Украине. А реальный уровень безработицы, достигнувший на сегодняшний день 30%, усугубил и без того патовое финансовое положение на рынке жилищно-коммунальных услуг. Принятие законопроекта №7427 является правильным, но запоздалым – временным – решение имеющейся проблемы. Также этот законопроект является логичным продолжение принятого немного ранее законопроекта №7351, которым Рада запретила в течение действия военного положения взымать в принудительном порядке с граждан долги за коммунальные услуги".

Андрей Гарнат акцентирует, что для решения масштабной задачи необходимо смотреть в корень, т.е. в причины возникновения кризиса неплатежей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

"Стратегия компенсации высокой стоимости энергоресурсов через предоставления гражданам дотаций является бесперспективной и лишь оттягивающей решение самой проблемы, – уверен эксперт. Что стоит сделать? Перевести весь газ собственной добычи на внутреннее потребление. С иным формированием цены: расходы на добычу и доставку + амортизация и модернизация, с увеличением объема самой добычи. Пересмотреть политику развития энергетического рынка в сторону развития в стране ядерной энергетики нового типа. Сформировать законодательную базу в разрезе фискального и монетарного сектора так, чтобы граждане и предприятия смогли начать больше зарабатывать, больше создавать рабочих мест, тем самым естественным образом решая проблему платежеспособности внутри страны".

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