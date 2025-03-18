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"Третья платежка": кто из украинцев заплатит больше за газ в 2025 году

Несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов, некоторым украинцам придется дополнительно платить за газ

сегодня, 16:48
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Амбарцумян Анна

В 2025 году жильцы многоквартирных домов получат еще одну платежку, касающуюся технического обслуживания газовых сетей. Эта новая статья расходов вызвала множество вопросов среди граждан. Кто и сколько заплатит – дальше в материале.

"Третья платежка": кто из украинцев заплатит больше за газ в 2025 году

Фото из открытых источников

Что это за новая плата

Львовский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" обнародовал тарифы на услугу технического обслуживания газовых сетей в домах. Оплата будет зависеть от следующих факторов:

  • Длина общих сетей в здании

  • Количество муфтовых соединений

  • Число газовых кранов

Сумму будут распределять между всеми жильцами дома, и поступать она будет раз в несколько лет в зависимости от возраста сетей:

  • Если газопроводу более 25 лет – платежка будет приходить раз в три года

  • Если сетям менее 25 лет – раз в пять лет

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине годовой тариф на природный газ для большинства населения составляет 7960 грн за 1000 кубометров. Его обещали не повышать до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого. Однако при определенных условиях цена может вырасти еще в этом году – подробнее по ссылке.

Кроме того, во время заседания правительства в Верховной Раде Герман Галущенко прокомментировал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в этом году. По его словам, Украина получает беспрецедентную помощь в сфере энергетики от международных партнеров, от самого оборудования до средств его закупки. Однако некоторые партнеры требуют пересмотра тарифов. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с международными партнерами обсуждалась тема повышения электроэнергии для населения. Однако, по словам министра, в этом отопительном сезоне тариф для населения останется без изменений.



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Источник: https://lv.grmu.com.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%96%d1%97/
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