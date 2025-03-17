Украинцы в 2025 году получат третью платежку за газ: сколько придется заплатить каждому

Несмотря на фиксированную стоимость природного газа и запрет на повышение тарифов, в 2025 г. украинцы получат новые счета, связанные с техническим обслуживанием газовых сетей в многоквартирных домах.

Украинцы получат третью платежку за газ

Речь идет о дополнительном платеже за техническое обслуживание газовых сетей здания, расценки на которые уже обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины". Этот сбор станет третьей платежкой для жителей многоквартирных домов.

Сообщается, что сумма новой платежки будет зависеть от нескольких факторов, в том числе длина общих газовых сетей здания; количество муфтовых соединений и запорной арматуры, а также количество жителей, на которых будет поделена общая сумма.

Известно, что оплата за обслуживание сетей будет производиться не ежемесячно, а раз в три или пять лет в зависимости от возраста газовых коммуникаций.

То есть отмечают в "Газсетях", если сетям более 25 лет — платежку будут посылать раз в три года, а вот если сетям менее 25 лет — раз в пять лет.

При этом указывается, что расценки будут отличаться в разных регионах. К примеру, во Львовской области максимальная сумма платежа в 2025 году составит 481 грн, а в целом стоимость не будет превышать 500 грн. Эта сумма не входит в стоимость самого газа или его доставки, а является отдельным платежом за техническое обслуживание внутридомовых сетей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что прекращение транзита российского голубого топлива через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий повышения тарифов во время войны продолжает действовать, говорится в заявлении газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины".



