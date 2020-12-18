В Кабмине ответили, почему в Украине растет цена на газ

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Таисия Ерохина
Украинцам следует анализировать рынок газа в Украине и выбирать себе поставщика с самыми выгодными ценами. Такой совет дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству сегодня, 18 декабря.
Фото из открытых источников
Как сообщил во время заседании народный депутат Александр Колтунович, украинцы получили платежки, где цена на газ составляет 8,8 грн за куб. м, не считая тариф на доставку. По словам нардепа, это где-то в среднем 9700 грн по стране. Хотя таможенная стоимость импортного газа, отметил парламентарий, сократилось с 339 до 182 долларов.
На вопрос Колтуновича, почему при падении импортного газа в Украине растет цена на газ, Шмыгаль напомнил, что с этого года вопрос поставок газа принадлежит к рыночным отношениям.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", несмотря на отопительный сезон, Украина экспортирует больше природного газа, чем закачивает. Об этом свидетельствуют данные главы "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона. Так, с начала декабря наметилась интересная динамика: из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Хотя отмечается, что объемы не очень значительны.
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сегодня, 14:46
Suki лживые. Ото я пойду трубу тянуть от дешевого поставщика в свою квартиру (кстати, где они, дешевые поставщики при государственной монополии ахметова?)