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Главная Новости Бизнес тарифы В Кабмине ответили, почему в Украине растет цена на газ
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В Кабмине ответили, почему в Украине растет цена на газ

Глава правительства дал совет украинцам, как выбирать поставщика газа

сегодня, 13:30
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцам следует анализировать рынок газа в Украине и выбирать себе поставщика с самыми выгодными ценами. Такой совет дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству сегодня, 18 декабря.

В Кабмине ответили, почему в Украине растет цена на газ

Фото из открытых источников

Как сообщил во время заседании народный депутат Александр Колтунович, украинцы получили платежки, где цена на газ составляет 8,8 грн за куб. м, не считая тариф на доставку. По словам нардепа, это где-то в среднем 9700 грн по стране. Хотя таможенная стоимость импортного газа, отметил парламентарий, сократилось с 339 до 182 долларов.

На вопрос Колтуновича, почему при падении импортного газа в Украине растет цена на газ, Шмыгаль напомнил, что с этого года вопрос поставок газа принадлежит к рыночным отношениям.

"Каждый потребитель в Украине сегодня имеет право выбирать, — заявил глава Кабмина. — И сообщу вам, что цена государственной компании НАК "Нафтогаз" на две и более тысяч гривен меньше, чем цена поставки, например, соответствующих облэнерго. Поэтому, пожалуйста, призываю людей анализировать, смотреть, где сегодня цены на газ являются рыночными, они разные. И призываю заключать контракты с государственной компанией, которая продает газ по значительно более дешевым ценам, чем он продается сегодня на коммерческом рынке".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", несмотря на отопительный сезон, Украина экспортирует больше природного газа, чем закачивает. Об этом свидетельствуют данные главы "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона. Так, с начала декабря наметилась интересная динамика: из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Хотя отмечается, что объемы не очень значительны.


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Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 14:46

Suki лживые. Ото я пойду трубу тянуть от дешевого поставщика в свою квартиру (кстати, где они, дешевые поставщики при государственной монополии ахметова?)

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