В Минэкономики рассчитали среднюю стоимость бензина и дизтоплива: сколько стоит 1 литр

Министерство экономики вычислило среднюю цену на дизтопливо и бензин по состоянию на 13 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства.



Минэкономики дало расчет средних цен, фото из открытых источников

Согласно письму АО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" по состоянию на 13 октября средняя цена за 1 литр дизельного топлива составляет 24,35 гривны, за 1 литр бензина для автомобилей — 27,57 гривны. На 3 октября средняя цена за 1 литр дизельного топлива — 23,23 гривны, за 1 литр бензина — 26,50 гривны.

По состоянию на 23 сентября, за 1 литр дизельного топлива надо было отдать 22,59 грн, а за 1 литр бензина — 26,17 грн. То есть цена выросла на 1,76 и 1,40 грн соответственно.



Если добавить наценки на литр бензина и дизтоплива, которые ставят АЗС в розничной торговле, то за 1 литр бензина украинцы заплатят не более 32,57 гривны, за 1 литр дизельного топлива не более 31,35 гривны. Напомним, что в маю пocтaнoвой Кабмина была ввeдeнa максимальна наценка в pазмере 5 гpивeн нa бeнзин и 7 гpивeн на дизeльное топливо.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо. На украинских автозаправочных станциях розничные цены на бензин снизились. Однако цены на автогаз и дизельное топливо выросли.

Также мы писали, что правительство предлагает запретить с 2030 года ввоз в Украину бензиновых и дизельных автомобилей. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не скрывает скептицизма. По его словам, если ввозить только электрические, то на обновление парка потребуется около 140 лет. К тому же потребуются значительные объемы электроэнергии для таких автомобилей.





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