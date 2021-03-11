В Минсоцполитики рассказали, какие категории украинцев не смогут оформить субсидию

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Лиза Снисар
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не положены нескольким категориям лиц. Об этом она сообщила в интервью "Фактам".
Марина Лазебная - фото из открытых источников
По ее словам, в оформлении откажут арендодателем, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также не положена субсидия тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму более 50 000 гривен.
Кроме того, не назначается субсидия, если в семье есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Но в этом случае есть исключения, если человек находится за границей по уходу за ребенком, на лечении или учебе.
Также те, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые должны более 340 гривен.
Не назначают субсидии, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома - более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.
Отказ ждет и в том случае, если в семье есть должник по алиментам.
Напомним, что в 19 областях Украины в начале наступившего года зафиксирована задолженность по льготам и субсидиям на оплату коммунальных услуг — общая сумма долгов составила 14,6 млн грн.
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