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В Минсоцполитики рассказали, какие категории украинцев не смогут оформить субсидию

В Минсоцполитики назвали категории лиц, которые не смогут оформить субсидию

сегодня, 11:56
Автор:

Лиза Снисар

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не положены нескольким категориям лиц. Об этом она сообщила в интервью "Фактам".

В Минсоцполитики рассказали, какие категории украинцев не смогут оформить субсидию

Марина Лазебная - фото из открытых источников

По ее словам, в оформлении откажут арендодателем, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также не положена субсидия тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму более 50 000 гривен.

Кроме того, не назначается субсидия, если в семье есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Но в этом случае есть исключения, если человек находится за границей по уходу за ребенком, на лечении или учебе.

Также те, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые должны более 340 гривен.

Не назначают субсидии, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома - более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Отказ ждет и в том случае, если в семье есть должник по алиментам.

"При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья действительно нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия", — отметила Лазебная и добавила, что в таких случаях субсидия может назначаться по решению комиссий.

Напомним, что в 19 областях Украины в начале наступившего года зафиксирована задолженность по льготам и субсидиям на оплату коммунальных услуг — общая сумма долгов составила 14,6 млн грн.


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Источник: https://fakty.ua/370485-marina-lazebna-zvertatisya-za-zhitlovoyu-subsidiieyu-mozhna-i-potribno-v-bud-yakij-misyac-roku
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