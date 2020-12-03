В Украине могут поднять тариф на электроэнергию

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Сергей Медведев
Украинцы мало платят за электроэнергию, и тариф на электричество занижен. Такую мысль высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.
Платить за электричество придется больше
По мнению чиновника, государственные производители электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" — должны поставлять населению дешевую электрическую энергию.
Напомним, что цена на электроэнергию для населения в Украине не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт — ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого — 1 грн 68 коп. за кВт-ч.
Цены же для промышленности являются рыночными и находятся в промежутке от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт-час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы не первый год жалуются на слишком высокие тарифы на коммунальные услуги. Чаще всего под удар попадают тарифы на газ и электроэнергию – именно на них уходит львиная доля наших доходов. Если проанализировать тарифы на электроэнергию, то окажется, что даже в соседних странах они заметно выше.
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Владимир
сегодня, 16:12
Если проанализировать зарплату, то окажется, что даже в соседних странах она заметно выше.
виктор
сегодня, 16:06
А как быть пенсионерам с пенсией в 2000гр Бойко не сказал?
Надя
сегодня, 15:58
А зарплаты в соседних странах КАКИЕ?
R
сегодня, 15:48
Все просто--ахметівська (і інша олігархічна) наволоч хоче більше бабло з лохів. А лохи мовчитимуть. Скоріше всього.
Партия 5.10
сегодня, 15:47
Тут вопрос надо иначе поставить, - почему этот Юра-Вышки Бойко до сих пор еще не в тюрьме ? Порохатый его не посадил, и Зеленый сажать не собирается - значит все в доле
Egor
сегодня, 15:32
От зарплаты в 2000 евро в Венгрии(одной из самой не пристижной в стране) 20 евро(за 200кВт) это один процент. От пенсии в 1600грн в Украине 258 грн за 200кВт, это 16 %. О чём вообще речь? Почему не приводятся данные по Индии, Ирану, Пакистану, Зимбабве или любых др. стран?
Михаил
сегодня, 15:29
Средняя зарплата в Болгарии- 735 долларов, в Венгрии-825 долларов в Эстонии минимальная-584 евро, средняя-1441 евро в Бельгии 1583 евро в Германии-2196 евро В нашей неньки-Украине-428 долларов-почувствуйте разницу!!!
Людмила
сегодня, 15:27
А сравнить уровень зарплат, безработицы в Украине и вышеперечисленных странах слабо?
Максим
сегодня, 15:20
А зарплаты в Украине не занижены по сравнению с нашими соседями в Украине 300 евро у соседей 1500!!!
Any
сегодня, 14:49
Средняя зарплата в Дании в 2020 году — 3270 евро в месяц ( 24 315 датских крон ) при рабочем дне 6-6,5 часов.