В Украине могут поднять тариф на электроэнергию

Украинцы мало платят за электроэнергию, и тариф на электричество занижен. Такую мысль высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.

Платить за электричество придется больше

По мнению чиновника, государственные производители электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" — должны поставлять населению дешевую электрическую энергию.

"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди — меньше. И тем, кому государство хочет помочь, она берет деньги из бюджета, а не должна забирать средства от промышленных предприятий", — отмечает Бойко.

Напомним, что цена на электроэнергию для населения в Украине не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт — ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого — 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

Цены же для промышленности являются рыночными и находятся в промежутке от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт-час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы не первый год жалуются на слишком высокие тарифы на коммунальные услуги. Чаще всего под удар попадают тарифы на газ и электроэнергию – именно на них уходит львиная доля наших доходов. Если проанализировать тарифы на электроэнергию, то окажется, что даже в соседних странах они заметно выше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!